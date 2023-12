Un voyage à travers le temps. Image: shutterstock / watson

17 captures d'écran qui vous rendront très nostalgique

Attention, dans un instant vous vous sentirez très vieux.

Oliver Wietlisbach Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Yahoo! La porte d'entrée vers le World Wide Web au milieu des années 90 Voilà à quoi ressemblait Yahoo! en 1994. Image: Software History

Yahoo! – fondé par deux étudiants – a débuté en 1994 comme une collection de marque-pages annotés pour le jeune «WWW». Le moteur de recherche ultérieur a démarré sous le nom de «Jerry and David’s Guide to the World Wide Web».

C'est ainsi que Hotmail a accueilli ses premiers utilisateurs en 1996 Image: software history

Oui, c'est très spartiate. Hotmail a été mis en ligne le 4 juillet 1996 et a été le premier fournisseur de messagerie de toute une génération. Dans l'orthographe originale HoTMaiL, le nom faisait référence au langage web HTML.



Peu de temps après, la mise en page a été introduite, dont certains se souviennent probablement encore bien Image: retrotechdream

En 1997, Hotmail a été vendu à Microsoft pour 400 millions de dollars. La société Windows a changé le nom plutôt malheureux en Outlook en 2013.

La première version 1 de Photoshop de 1990 coûtait 895 dollars. Pendant de nombreuses années, le logiciel de retouche d'images a été considéré comme l'un des programmes les plus fréquemment piratés. En 2013, Adobe est passé à une solution cloud ou à un modèle d'abonnement.

Le look du site Amazon il y a 20 ans (1999) Image: software history

Amazon a débuté en 1995 en tant que librairie en ligne. A l'origine, Jeff Bezos voulait nommer son entreprise Relentless (ce qui signifie «impitoyable» en anglais). Des amis lui auraient déconseillé cela.

Rotten, «le cabinet des horreurs» (1999) Image: wayback machine

Rotten.com, le cabinet des horreurs des débuts du «WWW», était entre 1997 et 2012 le site web le plus répugnant du réseau et certainement aussi l'un des plus scandaleux. La Süddeutsche Zeitung a décrit la fascination qu'exerçait Rotten comme «un site à sensations fortes qui attirait surtout les adolescents qui découvraient l'internet par modem avec 33 kilobits par seconde».

LimeWire: «Je laisse l'ordi allumé toute la nuit pour télécharger» (environ 2000)

Au début du siècle, LimeWire faisait partie, avec Napster, Kazaa et eDonkey, des programmes de téléchargement les plus populaires. Ce que beaucoup d'utilisateurs ne savaient probablement pas, c'est que tous ces programmes de partage de fichiers étaient de fameuses sources de virus.



Apple en 2001 Image: software history

Avec l'iMac coloré, Apple a réussi son retour à la fin des années 90. A partir de 2001, l'iPod est devenu un best-seller. Quatre ans plus tôt, Apple était au bord de la faillite et avait dû être sauvée par Microsoft grâce à une injection de fonds. Microsoft avait alors besoin d'Apple pour prouver aux autorités américaines que Windows ne constituait pas un monopole en matière de système d'exploitation.

MSN Messenger, le WhatsApp du début des années 2000 (2002)

iTunes (capture d'écran de 2003) Et combien d'heures avez-vous passées à regrouper votre collection de musique dans des listes de lecture iTunes ? Image: software history

En 2001, iTunes est apparu, basé en grande partie sur un programme MP3 qu'Apple avait acheté à l'entreprise de développement de logiciels de l'époque Casady & Greene. Le Music Store intégré à partir de 2003 allait devenir la vache à lait d'Apple pendant de nombreuses années – jusqu'à ce que, des années plus tard, Spotify décolle et enterre le commerce des téléchargements MP3. Depuis 2019, iTunes pour Mac n'est plus développé.

En 1999, le chat sans doute le plus légendaire de Suisse a été mis en ligne. Deux ans plus tard seulement, le chat Bluewin était devenu le plus populaire de Suisse. En 2004, il fallait 350 opérateurs pour surveiller ces «salons de discussion virtuels». C'était urgent, car ils attiraient des hôtes indésirables. Des enfants étaient régulièrement harcelés par des pédophiles. L'arrivée de Facebook a marqué le début d'un déclin rapide.

Netflix (2003) Aux Etats-Unis, Netflix a livré des DVD par courrier jusqu'en septembre 2023. Image: software history

Netflix (de «net» pour internet et «flicks» en langage familier pour les films) a été lancé en 1997 en tant que vidéothèque en ligne. Le streaming vidéo n'a été proposé qu'à partir de 2007. Le reste appartient à l'histoire.

Gmail (2004) Image: software history

En 2004, Google a annoncé un service de messagerie gratuit qui a donné un coup de vieux à des rivaux tels que Hotmail, GMX et autres en raison de la taille initiale de la boîte aux lettres de 1 gigaoctet de mémoire. A l'époque, les utilisateurs étaient habitués à disposer de 2 à 20 mégaoctets d'espace de stockage gratuit pour leurs e-mails. Gmail s'est ensuite hissé au rang de leader mondial du marché.



Facebook (2004)

Le 4 février 2004, quatre jeunes étudiants ont fondé la société The Facebook. Leurs noms: Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, Chris Hughes et bien sûr Mark Zuckerberg. A l'origine, le réseau social n'était accessible qu'aux étudiants des Etats-Unis et s'appelait Thefacebook.

LinkedIn (2004) Image: software history

LinkedIn a été fondé en 2002 aux Etats-Unis. Au cours des dernières années, LinkedIn a pris le pas sur Xing, le réseau professionnel autrefois leader dans l'espace germanophone. Depuis 2016, LinkedIn appartient à Microsoft.

The Pirate Bay (2005) Image: software history

Quiconque ne connaît pas ce logo ment! 😉

YouTube (2005) Image: software history

Ce qui a commencé en 2005 avec une banale vidéo d'animaux s'est transformé en une affaire de plusieurs milliards. Google s'est emparé du portail vidéo en 2006 pour 1,25 milliard de francs. Il s'agit probablement de l'un des meilleurs deals de l'histoire. En 2022, YouTube a généré un chiffre d'affaires de plus de 26 milliards de francs grâce à la publicité. Rien d'étonnant à ce qu'aujourd'hui les utilisateurs regardent plus d'un milliard d'heures de vidéos par jour sur YouTube.



Spotify (2008) Image: software history

Spotify a été fondé en 2006 à Stockholm – comme alternative aux plateformes de partage de fichiers comme The Pirate Bay et iTunes d'Apple. Au cours des premières années, le service de streaming n'a connu qu'une croissance lente, mais la propagation des smartphones et des forfaits de données mobiles a créé les conditions parfaites pour Spotify. Aujourd'hui, avec plus de 550 millions d'utilisateurs, Spotify est quasiment synonyme de musique en streaming et les Suédois tiennent à distance, avec succès, les grands groupes tech comme Apple et Amazon.



Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage

1 / 9 Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage source: shutterstock

Les fans de Beyoncé ont tout donné