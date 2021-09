Vous vous êtes levé du mauvais pied? Voici 19 fails pour arranger ça

Un rugbyman victime de démence va léguer son cerveau à la science

Steve Thompson a reçu tellement de coups à la tête durant sa carrière qu'il ne se souvient plus de son titre de champion du monde en 2003. Atteint de démence précoce et d'encéphalopathie traumatique chronique, il veut léguer son cerveau à la science pour aider la recherche, et prévenir les générations futures.

Ancien talonneur, poste le plus exposé du rugby, Steve Thompson a gagné beaucoup de combats durant sa vie. Il lui en reste un à mener, et c'est peut-être le plus important de sa riche carrière: aider la recherche à mieux agir contre les commotions cérébrales, ce mal qui ronge les rugbymen et le prive aujourd'hui d'une partie de ses glorieux souvenirs.

Pour y parvenir, l'Anglais de 43 ans va léguer son cerveau à la science, plus exactement à la «Concussion Legacy Project», une fondation qui …