Divertissement
Storypics

Hourra, les fails les plus drôles de la semaine sont là!

Die lustigsten Fails der Woche gibt es nur im Fail-Dienstag
Image: instagram/watson

Cette liste de fails, c'est exactement ce dont vous avez besoin en ce moment.
26.08.2025, 05:3526.08.2025, 05:35
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist
Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end!

Vos vacances sont terminées? Heureusement, les échecs sont éternels! Et si vos vacances ne tombent qu'en septembre, c'est pareil!

LeggoooOOOOoooooo!!

Commençons par: les souvenirs de vacances.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Puisque nous sommes presque sûrs que le chiot va bien et que ce n'était pas intentionnel, on a le droit de rire.

Probablement l’échec le plus drôle et le plus réconfortant de la semaine dernière:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Nous ne rions pas des enfants confus.

Si vous êtes claustrophobe, ne regardez pas.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

On espère qu'il a réussi à se décoincer.

Ok, assez de boisson pour aujourd'hui

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

C'est presque ça

GIF animéJouer au GIF
Gif: instagram

Des choses qui ne peuvent arriver que le mardi: ATTENTION, ...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

... à la tête.

Bon, celui-ci n’est pas mal non plus:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Le chat dramatique de la semaine:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Le GIF le plus triste de la semaine.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Ou, comme dirait Homer Simpson: «c'est toujours bon, on peut toujours le manger.»

L’échec de l'un est la victoire de l'autre:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Et maintenant, voici quelques images...

Wow, un pictogramme passionnant!

Die lustigsten Fails der Woche: Schild und Piktogramm
Image: instagram

Vous êtes un fail si vous ne comprenez pas l’image.

Die lustigsten Failst der Woche
Image: instagram

Non?

Image

Les personnes accros au café sont toujours incroyablement dramatiques.

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

Désolé pour le vandalisme, mais quelqu'un DEVAIT le faire.

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

La faute de frappe est charmante.

Ancienne devise pour une nouvelle vie:

Die lustigsten Fails der Woche: Design Fail
Image: instagram

Ne faites rien, c'est impossible de toute façon.

C'est encore plus savoureux ici:

Die lustigsten Fails der Woche: Design Fail
Image: instagram

¯\_(ツ)_/¯

Le tatouage de la semaine: tout part toujours d'une belle idée. Mais...

Die lustigsten Fails der Woche: Tattoos
Image: instagram

.... 🥁🥁🥁 ...

... La réalité:

Die lustigsten Fails der Woche: Tattoos
Image: instagram

Cela nous rappelle ce tatouage d'anthologie:

Image

Je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais ce tatouage signifie «table de pique-nique».

Ici, nous renonçons volontiers à la traduction. Pour de bonnes raisons. :-)

Die lustigsten Fails der Woche: Cum Sandwich
Image: instagram

Bon, maintenant assez de grossièretés!

Die lustigsten Fails der Woche: Cock
Image: instagram

Envie d'un verre avant la fin des fails?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

The GOAT:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Et... (qui a hâte de voir la neige à nouveau?)

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

... CiaooooOOOOooooo!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Bonus-Win

On vous souhaite une belle semaine, les amis!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
<3

