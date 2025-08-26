Image: instagram/watson

Hourra, les fails les plus drôles de la semaine sont là!

Cette liste de fails, c'est exactement ce dont vous avez besoin en ce moment.

Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end!

Vos vacances sont terminées? Heureusement, les échecs sont éternels! Et si vos vacances ne tombent qu'en septembre, c'est pareil!

LeggoooOOOOoooooo!!

Commençons par: les souvenirs de vacances.

Puisque nous sommes presque sûrs que le chiot va bien et que ce n'était pas intentionnel, on a le droit de rire.

Probablement l’échec le plus drôle et le plus réconfortant de la semaine dernière:

Nous ne rions pas des enfants confus.

Si vous êtes claustrophobe, ne regardez pas.

On espère qu'il a réussi à se décoincer.

Ok, assez de boisson pour aujourd'hui

C'est presque ça

Des choses qui ne peuvent arriver que le mardi: ATTENTION, ...

... à la tête.

Bon, celui-ci n’est pas mal non plus:

Le chat dramatique de la semaine:

Le GIF le plus triste de la semaine.

Ou, comme dirait Homer Simpson: «c'est toujours bon, on peut toujours le manger.»

L’échec de l'un est la victoire de l'autre:

Et maintenant, voici quelques images...

Wow, un pictogramme passionnant!

Vous êtes un fail si vous ne comprenez pas l’image.

Non?

Les personnes accros au café sont toujours incroyablement dramatiques.

Désolé pour le vandalisme, mais quelqu'un DEVAIT le faire.

La faute de frappe est charmante.

Ancienne devise pour une nouvelle vie:

Ne faites rien, c'est impossible de toute façon.

C'est encore plus savoureux ici:

¯\_(ツ)_/¯

Le tatouage de la semaine: tout part toujours d'une belle idée. Mais...

.... 🥁🥁🥁 ...

... La réalité:

Cela nous rappelle ce tatouage d'anthologie:

Je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais ce tatouage signifie «table de pique-nique».

Ici, nous renonçons volontiers à la traduction. Pour de bonnes raisons. :-)

Bon, maintenant assez de grossièretés!

Envie d'un verre avant la fin des fails?

The GOAT:

Et... (qui a hâte de voir la neige à nouveau?)

... CiaooooOOOOooooo!

Bonus-Win

On vous souhaite une belle semaine, les amis!