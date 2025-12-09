Plusieurs spécialités de la région lémanique figurent dans ce classement gastronomique établi par le guide Taste Atlas. getty/watson

Une région suisse et ses spécialités citées parmi les meilleures du monde

Un petit coin de Suisse s'est arrogé une place dans le top 100 des meilleures régions gastronomiques du monde, établi par le guide de voyage Taste Atlas.

Plus de «Suisse»

Nous autres, Helvètes, sommes davantage accoutumés à truster les classements mondiaux pour nos hautes écoles, nos cliniques privées ou notre espérance de vie que pour notre gastronomie. N'en déplaise à nos chères fondues, raclettes et autres saucissons: nos spécialités locales ont beau être souvent grasses savoureuses et réconfortantes, elles trouvent rarement grâce auprès des fins gourmets qui peuplent le reste de la planète.

Le guide de voyage Taste Atlas, qui se fait une particularité de conseiller sur les mets traditionnels, vient toutefois nous offrir un petit lot de consolation, sous forme d'une apparition dans son top 100, établi sur quelque 590 228 évaluations valides pour 18 912 aliments.

Le grand vainqueur

Vous ne serez pas particulièrement surpris d'apprendre que l'Italie trône en maîtresse incontestée, avec la Campanie citée comme région n°1. Et puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne, Taste Atlas mentionne parmi ses «plats à essayer absolument» de grands classiques, tels la pizza napolitaine, la Margherita ou encore la mozzarella di bufala – sans oublier plusieurs restaurants du coin qui méritent le détour.



L'Emilie-Romagne et son parmigiano reggiano, son jambon de Parme ou son vinaigre balsamique de Modène comme spécialités vedettes figure en deuxième place.

Le trio gagnant est complété par la Crète, dont de nombreuses huiles d'olive ou l'Antikristo (une méthode de cuisson de viande traditionnelle de la région) sont citées parmi les choses à tenter les yeux fermés et la bouche grande ouverte.

Et la Suisse?

Autant vous dire tout de suite que la Suisse ne figure pas dans le top 10. Ni 20. Ni même 50. Notre pays pointe à la 94e place du classement. Mais comme dit l'adage: «On a au moins le mérite d'exister». D'autant que c'est la Suisse romande qui nous permet de bomber modestement le torse: la région lémanique.

image: taste atlas

Les «restaurants traditionnels emblématiques» s'étalent ainsi de la ville de Genève au fin fond du Valais, en passant par Avenches. Citons l'Auberge de Savièse, à Genève, le restaurant Zum See à Zermatt ou le Café du Grütli, à Lausanne.



Autre surprise? La «sauce Café de Paris» (ça ne s'invente pas) trône en bonne place des mets à tester absolument. Contrairement à ce que laisse deviner son nom, ce beurre aromatisé généralement servi avec une entrecôte est né dans la Cité de Calvin, où sa recette originelle est soigneusement conservée sous clé.

Parmi les autres recommandations, on retrouve naturellement la raclette, l'Etivaz, le papet vaudois, le Malakoff, le Vacherin Mont d'Or, la fondue à la tomate ou encore la Williamine. Sans oublier la viande séchée et le pain de seigle du Valais – qui se complètent si bien.

Un joli florilège qui prouve que la gastronomie pays, aussi petit soit-il, est plus étendue qu'on ne le veut bien le croire.