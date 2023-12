Il est maintenant temps d'échouer! Image: instagram/reddit

Fatigué et grincheux ? Voici 23 Fails amusants pour booster votre humeur

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Hello, everbody tout le monde!

La neige a débarqué en grande pompe. Hier, avez-vous pris le temps d'observer les flocons dodus qui s'amassent sur la terrasse? En tentant de les compter, ou de les avaler (avouez, on l'a tous fait au moins une fois dans notre vie), on retrouve notre âme d'enfant. Vous savez également ce qui nous aide à garder notre âme d'enfant? La rubrique des fails que watson vous concocte chaque semaine. Quoi de mieux pour bien commencer la journée qu'une liste d'images et de gifs de gens qui échouent à faire des trucs? Allez, laissez-vous faire, on vous régale.

Leggoooooo!

L'été vous manque? Bon, on vous met un petit fail estival, juste pour la forme:

L'important est d'essayer!

Que dire?

N'oubliez pas de garder un oeil ouvert sur la route!

Attention, toutes les astuces que vous trouvez sur la Toile ne se valent pas!

Passons maintenant au sport:

Oui, le sport, cette activité vitale à notre bien-être et à notre santé:

Y a-t-il quelque chose de plus romantique qu'une séance photo de mariage?

Il est important d'enregistrer les moments forts de la vie:

Elle sera tellement déçue quand elle s'en rendra compte.

L’idée était presque bonne.

Voici quelques photos...

Voir des choses qui n'existent pas, c'est un fail!

J'ai cru voir des fesses pendant une minute.

Dois-je traduire «floor» par «étage» ou par «sol»…?

Toilettes cassées. Veuillez utiliser l'étage inférieur*.

Mais cela pourrait aussi être compris comme «sol»*.

Oh, Mario, qu'est-ce qu'ils t'ont fait?

Essayez à nouveau.

C'est la poêle de maman.

En raison des événements actuels:

«CJoyeux Noël.»

Quand il n'y a plus de place de parking gratuite:

Pâtisserie: attentes...

... VS réalité:

(Please kill me.)

Jabba le Hutt.

Nous serions ravis d’entendre l’histoire.

Je suis désolé de t'avoir «enceinte» (plus ou moins).

Win ou Fail? Difficile à dire...

Bon, allez, c'est un win. On dira que ça fait vraiment partie de la choré!

Old but gold.

Karma du scarabée:

Le chien b like: «Est-ce que ça va?»

Aaah et...

... ciao!

Bonus-Win

Le win le plus improbable au monde!

C'est tout pour aujourd'hui.

A la semaine prochaine, c'te équipe!​

Un kayakiste espagnole bat un record sur une rivière de glace:

Vidéo: watson

«Tompkins Square Halloween Dog Parade» à New York: