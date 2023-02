Difficile de penser que ces 24 photos sont une coïncidence

Il y a des photos sur l'internet mondial où on se demande si c'est un montage ou si c'est juste le hasard. Certaines sont si incroyables qu'il est presque impossible qu'il y ait eu autant de coïncidences. On n'aura probablement jamais de certitude définitive avec les images suivantes, mais elles restent divertissantes.

Plus de «Divertissement»

Et maintenant, Monsieur Poutine?

Les plus lus

Dans «Love is Blind», des célibataires naïfs se fiancent sans jamais s'être vus

Sur Netflix, la saison 3 de Love is Blind fait partie des télé-réalités phares de la plateforme. Des hommes et des femmes désespérément célibataires tentent de trouver l'amour en faisant abstraction du physique.

Cette production Netflix en est à sa troisième saison et c'est à chaque fois un régal de voir des célibataires désespérés picoler dans de grands verres en métal brossé et réaliser qu'ils ont teeeeeeelllement de choses en commun: «Toi aussi tu veux plein d'enfants? Amazing, moi aussi!», «Tu aimes cuisiner? Moi j'adore manger! On est fait pour être ensemble!» C'est un peu sur cette base solide que des couples se forment. Mais rembobinons.