beau temps14°
DE | FR
burger
Divertissement
Storypics

27 magnifiques photos d'animaux pour vous faire sourire

27 magnifiques photos d'animaux pour vous faire sourire

Chaque lundi, on vous sert les «Cute News». Il s'agit d'une sélection de GIFs et d'images d'animaux qui sont devenus viraux la semaine précédente. Amusez-vous bien!
18.08.2025, 05:3918.08.2025, 05:39
Corina Mühle
Corina Mühle
Plus de «Divertissement»

Cute News, everybody!

Dans cette édition des Cute News, vous trouverez moins de chats adorables. Par contre, on vous sert des méduses fascinantes.

LegggoooOOOOOOoooooooo!!!

Quand il fait à nouveau trop chaud et qu'on fond comme de la glace:

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/rarepuppers/comments/1mnbnp7/im_not_even_sure_if_hes_still_my_dog/
Image: reddit

On se calme!

GIF animéJouer au GIF
Image: pinterest

N’oubliez pas de boire

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957197914649/
Image: pinterest

Les fabricants de bouillottes détestent cette astuce

cute news tier erdmännchen https://ch.pinterest.com/pin/40884309113285826/
Image: pinterest

Voyez-vous les cils de ce colibri?

cute news tier vogel https://www.reddit.com/r/aww/comments/1moubob/the_adorable_eyelashes_on_an_allens_hummingbird/
Image: reddit
Image

La langue de la semaine:

cute news tier reh https://ch.pinterest.com/pin/1121888957197929770/
Image: pinterest

Quelle différence en deux ans!

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/aww/comments/1mo9ckh/ginger_my_stray_pal_then_now_2_years_in_between/
Image: reddit

Grumpy Cuteness:

cute news tier eule https://www.reddit.com/r/interestingasfuck/comments/1mo78f5/this_is_what_an_wet_owl_looks_like/
Image: reddit

Angry Cuteness:

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/tinyorangekittens/comments/1mm8z2j/hii/
Image: reddit

Hoi!

cute news tier möwe https://ch.pinterest.com/pin/1121888957177006636/
Image: pinterest

L'image la plus mignonne de tous les temps:

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/Animals/comments/1mmp0c2/meet_coco/
Image: reddit

En mode boulangerie:

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

L'heure de la sieste

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/CatsBeingCats/comments/1mocgng/sleeping_beauty/
Image: reddit

Aujourd'hui, nous allons examiner tout un tas de méduses fascinantes

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Pratique quand on brille, n'est-ce pas?

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Les méduses n’ont pas de cerveau, de cœur, de dents, d’os ou d’yeux.

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Il s'agit de l’un des plus anciens organismes connus sur notre planète.

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

On aimerait savoir comment se nourrit cette méduse.

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Mieux vaut ne pas se faire prendre dans ses filaments!

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Saviez-vous qu’il existe une espèce de méduse qui mange et fait ses besoins dans le même trou?

(Si vous êtes à table en ce moment, on est désolé...)

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Il existe des méduses dites «immortelles». Mais cette appellation est erronée, car lorsqu'elles meurent, elles peuvent se cloner. Il ne s'agit donc pas du même animal.

GIF animéJouer au GIF
Image: IMGUR

Mais assez de fruits de mer pour aujourd’hui!

GIF animéJouer au GIF
Image: pinterest

Récréation!

cute news tier hund hase https://www.facebook.com/photo?fbid=1290059446253351&amp;amp;set=a.693381882587780
Image: facebook

Tellement talentueux!

cute news tier katze https://www.facebook.com/photo?fbid=1289943169598312&amp;amp;set=a.693381882587780
Image: facebook

Comment tout le monde se détend à la piscine le week-end:

cute news tier capybara https://imgur.com/gallery/capy-dump-1-capy-dump-1-DdQTq10#/t/capybara
Image: imgur

Sommes-nous sûrs que c'est un chien?

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/1121888957198541820/
Image: pinterest

Allez, on voie envoie de la force et de l'énergie pour attaquer cette semaine <3

cute news tier katzen https://ch.pinterest.com/pin/1121888957198803909/
Image: pinterest
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!

Vous aimez les Cute News? Par ici!

Cute news
27 superbes animaux qui adouciront votre lundi
de Corina Mühle
Cute news
Quoi? Quoi? Des animaux mignons? Oooh oui!
de Corina Mühle
Cute news
Vite, des animaux mignons! 25 mèmes qui vont vous faire craquer
de Madeleine Sigrist
Cute news
Votre pilule de bonheur du lundi? Des animaux mignons, évidemment
de Corina Mühle
Thèmes
Les stars en vacances d'été
1 / 17
Les stars en vacances d'été
Les stars en vacances d'été
partager sur Facebookpartager sur X
- Ces oiseaux dansent comme des pros
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici les meilleures piscines de Suisse selon Google
2
Le FC Bâle est sous la menace de défaites par forfait
3
«Il y aura davantage de morts»: la canicule menace trois villes suisses
Ça pète dans tous les sens
Le plus célèbre des jeux de guerre multijoueur est de retour avec Battlefield 6. Si la licence signe son grand come-back, elle a toutefois bien changé.
Battlefield 2042 a été un véritable crash dans la saga, une tromperie auprès de la communauté qui a transformé les mots d’amour en lettre de rupture. Pratiquement quatre ans après le fiasco, Electronic Arts sort toute son artillerie lourde pour nous proposer Battlefield 6. Un jeu conçu pour plaire à la communauté, mais aussi pour aller grappiller les autres amoureux de FPS.
L’article