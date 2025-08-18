27 magnifiques photos d'animaux pour vous faire sourire

Chaque lundi, on vous sert les «Cute News». Il s'agit d'une sélection de GIFs et d'images d'animaux qui sont devenus viraux la semaine précédente. Amusez-vous bien!

Corina Mühle Suivez-moi

Cute News, everybody!



Dans cette édition des Cute News, vous trouverez moins de chats adorables. Par contre, on vous sert des méduses fascinantes.

LegggoooOOOOOOoooooooo!!!

Quand il fait à nouveau trop chaud et qu'on fond comme de la glace:

On se calme!

N’oubliez pas de boire

Les fabricants de bouillottes détestent cette astuce

Voyez-vous les cils de ce colibri?

La langue de la semaine:

Quelle différence en deux ans!

Grumpy Cuteness:

Angry Cuteness:

Hoi!

L'image la plus mignonne de tous les temps:

En mode boulangerie:

L'heure de la sieste

Aujourd'hui, nous allons examiner tout un tas de méduses fascinantes

Pratique quand on brille, n'est-ce pas?

Les méduses n’ont pas de cerveau, de cœur, de dents, d’os ou d’yeux.

Il s'agit de l’un des plus anciens organismes connus sur notre planète.

On aimerait savoir comment se nourrit cette méduse.

Mieux vaut ne pas se faire prendre dans ses filaments!

Saviez-vous qu’il existe une espèce de méduse qui mange et fait ses besoins dans le même trou?

(Si vous êtes à table en ce moment, on est désolé...)

Il existe des méduses dites «immortelles». Mais cette appellation est erronée, car lorsqu'elles meurent, elles peuvent se cloner. Il ne s'agit donc pas du même animal.

Mais assez de fruits de mer pour aujourd’hui!

Récréation!

Tellement talentueux!

Comment tout le monde se détend à la piscine le week-end:

Sommes-nous sûrs que c'est un chien?

Allez, on voie envoie de la force et de l'énergie pour attaquer cette semaine <3