Antigel Night Express: Genève aura un train CFF très spécial

Genève aura un train CFF très spécial ce week-end

Antigel lance sa nouvelle édition et célèbrera en dansant le Léman Express et le nouvel horaire CFF.
09.12.2025, 20:5509.12.2025, 20:55

Le festival Antigel revient à Genève et promet de dynamiser le canton pendant le mois de février. Si son programme est pléthorique et fidèle à ce qui fait le succès de son rendez-vous, une date a déjà retenu notre attention.

Si Antigel se tiendra officiellement entre le 5 et le 28 février 2026, quelques événements auront déjà fait bouger les noctambules. C'est notamment le cas du Night Express, ce samedi 13 décembre. Le principe s'annonce simple, mais il ne manque pas d'intérêt: danser dans un train. Antigel écrit:

«Le 13 décembre, de 20h30 à 02h30, célébrons ensemble la nouvelle offre nocturne amplifiée du Léman Express entre Coppet et Annemasse!
Et quoi de mieux pour marquer le coup que de transformer le train en véritable scène musicale?»
Si Genève célèbre sa traditionnelle fête de l'Escalade ce week-end, il n'y aura rien d'habituel sur la ligne L4 du Leman Express qui relie Coppet (VD) à Annemasse (F). Trois artistes feront bouger les usagers du convoi ferroviaire:

  • Sampaio avec sa musique qui «explore une diversité de genres pour offrir des performances éclectiques et captivantes».
  • Braises de Velours qui «crée des sets uniques alliant rythmes percutants et atmosphères mystérieuses».
  • Cora qui «construit ses sets dans la rondeur d’une House aux sonorités 90s».

Antigel a l'habitude de sortir des sentiers battus et proposer des lieux tout à fait incongrus pour se trémousser. Cette nouvelle idée ne déroge pas à la règle et même les fidèles abonnés de l'évènement n'ont pas caché leur surprise:

«Wtffff»
Un commentaire glâné sur Instagram

Antigel Night Express

Aucun billet ne sera requis pour participer à cet événement, si ce n'est un billet de train classique. Sera concernée la ligne L4 entre Coppet et Annemasse, dans les deux sens, entre 20H35 et 02H25:

  • Départ Annemasse 20h35, arrivée Coppet 21h26 (dont départ de Genève à 21h00)
  • Départ Coppet 21h34, arrivée Annemasse 22h25 (dont départ de Genève à 22h01)
  • Départ Annemasse 22h35, arrivée Coppet 23h26 (dont départ de Genève à 23h00)
  • Départ Coppet 23h34, arrivée Annemasse 00h25 (dont départ de Genève à 00h01)
  • Départ Annemasse 00h35, arrivée Coppet 01h26 (dont départ de Genève à 01h00)
  • Départ Coppet 01h34, arrivée Annemasse 02h25 (dont départ de Genève à 02h01)

Antigel précise, à toutes fins utiles, qu'il sera interdit de fumer dans les wagons, de même que d'y consommer de l'alcool.

>> Tout le programme du Festival Antigel 2026

(hun)

