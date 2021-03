Divertissement

Saint-Patrick: 22 choses qu'on ne voit qu'en Irlande



Joyeuse fête de la Saint-Patrick!

Les Irlandais célèbrent aujourd'hui leur fête nationale. Normalement, les rues devraient être remplies de gens, de lutins et de Guinness. Mais vous le savez, corona...

Néanmoins, on pense que les Irlandais trouveront un moyen de célébrer. Car une chose est sûre: c'est un peuple spécial - et ça n'a rien de négatif. Ils en sont conscients et ils en sont fiers. Alors, up the Irish!

Qui voudrait rouler sur ce chemin à 80km/h? Image: reddit

De la créativité quand il s'agit de sport. Image: imgur

Des menus équilibrés: Image: imgur

Une certaine autodérision de leur météo. Image: imgur

Un embouteillage typiquement irlandais? imgur

On ne rigole pas avec le caca de chien. Image: imgur

Quand les Irlandais ne savent pas comment transporter leur bière. Image: imgur

Je me demande quelle est l'histoire derrière cette photo... Image: imgur

Les Irlandais n'ont aucun sens de l'humour quand il s'agit de caca de chien. Ou est-ce du 1000e degré?😅 Image: imgur

Je me demande si le panneau «caca» ci-dessus s'applique à ces deux-là. Image: imgur

Une journée normale dans un pub irlandais. Image: imgur

Droite? Gauche? Un rapport avec la conduite à gauche en Irlande? 🤨 Image: imgur

Les attentes des touristes vs la réalité. Image: imgur

Où d'autre qu'en Irlande ? La réunion annuelle des roux à Dublin. Image: reddit

Oui, il y a une vache dans cette voiture. Image: imgur

Ils sont toujours aussi directs concernant les chiens. Image: imgur

Ils utilisent les ressources dont ils disposent. Image: imgur

Le lien entre l'ambulance et la Guinness n'est pas clair. (Ou peut-être que si.) Image: imgur

Ceci explique cela. Image: imgur

Dans ce cas, mettez-moi un whisky. Image: imgur

Les gens ont appris à s'adapter avec le mauvais temps. Image: imgur

Ne vous inquiétez pas, les Irlandais célébreront quand même la Saint-Patrick. Image: imgur

