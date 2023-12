Les calendriers 2024 les plus bizarres 😲

C'est bientôt 2024! Qui dit nouvelle année, dit nouveau calendrier. Pourquoi s'embêter avec un énième calendrier «chevaux», ou «jolis paysages de saison»? Nous, on vous propose de quoi vraiment épicer vos murs. Explications non garanties.

Tout le monde a besoin d'un calendrier mural! C'est comme ça, c'est une tradition. Les mécaniciens, les employés de bureau, les réceptionnistes, les profs de danse - vous avez tous besoin d'un bel objet au mur!

Quelle chance vous avez, watson vous en a sélectionné une petite liste pour 2024.

Vous êtes prêts? Legggooooooo!

«Des oiseaux extrêmement précis». Et voilà à quoi ressemble l'auteur :

Tommy Siegel – on l'adore déjà.

Et nous voilà déjà au cœur d'un sous-genre important du calendrier (c'est tout un monde): le règne animal !

Il y a par exemple: le calendrier des selfies de chats...

... ou tout simplement celui des chats vénères:

«Ugly Dogs In Renaissance Paintings» (les chiens moches dans les peintures de la Renaissance). Quelqu'un est intéressé? Ne soyez pas timides.

Ou plutôt des chiots mignons sauvés par des pompiers sexy?

On peut se demander ici si ce sont les chiots ou leurs maîtres qui constituent l'argument de vente.

Ici, pas besoin de choisir entre l'homme et l'animal. La question est vite répondue: voici le calendrier «Chicken daddies» - Édition Swimsuit!

... Ce qui constitue à nouveau une transition élégante vers le prochain sous-genre important: les calendriers érotiques !

Regardez, il y a par exemple le «Red Hot Gingers Calendar» - des hommes roux et sexy.

(Pour tous ceux et celles qui sont un peu fétichistes.)

Moins original, mais aussi traditionnel qu'incontournable: le calendrier des paysans suisses.

Les paysannes se baignent dans la cuve, les paysans roulent des mécaniques et des pneus de tracteur:

Mais sans vouloir offenser les paysans suisses, ils n'arrivent pas à la cheville du calendrier des paysans irlandais !

«100% Irish beef» ... avec du lapin.

Il est parfois surprenant de voir avec quelle thématique on essaie de combiner l'érotisme. Le calendrier «Super Pappe» est un récidiviste en la matière. Des femmes légèrement vêtues qui se prélassent sur des voitures de RDA - voilà de quoi faire naître «l'Ostalgie»!

Pendant ce temps, aux États-Unis, il y a tout un groupe cible qui aime autant les armes à feu que les filles.

Droit dans le coeur.

Ah oui, que serait la tradition du calendrier mural sans l'indétrônable calendrier Lindner pour les cercueils ?

Depuis des années, le fabricant polonais de cercueils veut nous faire croire que l'art érotique et les cercueils vont merveilleusement bien ensemble.

Des femmes polonaises sexy en cercueil, passons maintenant aux jupes écossaises sexy: Voici le «Fantasy Men In Kilts Calendar»!

Et puisque nous sommes dans le sous-genre des calendriers érotiques, il y a aussi ceci:

Image: amazon

Mais qu'est-ce qu'il y a à voir dans le calendrier OnlyFans?? Cliquez sur l'image pour le découvrir!

hihi!

Il ne s'agit pas d'un calendrier OnlyFans, mais d'une contribution de la rédaction sportive de watson :

Le calendrier de l'internationale suisse est disponible dans l'édition «Official Calendar» (57 francs) ainsi que dans l'édition «Limited Edition of 700 copies, each hand signed by Alisha herself» (171 francs).

Hmm, le «Hasbulla Magomedov Official Calendar» est bien moins cher avec ses 17,50 francs:

Ok, nous avons donc atteint un autre sous-genre: les calendriers muraux de célébrités! Des calendriers Beatles, Dua Lipa ou Harry Styles, il y en a des tas, ...

... mais tout le monde n'a pas un «Kim Jong-Fun 2024 Calendar»:

Ou un calendrier «Hunky Boris»:

Mais, pourquoi pas un «Steven the Seagull 2024 Calendar»?

Ou un «Gordon Beansey Calendar»?

Tout cela est un peu absurde, on vous l'accorde.

Et cela nous amène au sous-thème «RANDOM SHIT». Dans cette perspective:

Le calendrier «Fascination des machines agricoles» n'est même plus aussi décalé, après tout ce qu'on vient de voir...

... mais les matelas abandonnés le sont d'autant plus.

Bien sûr qu'il existe un calendrier du catch pour les personnes de petite taille. Bien sûr.

Les personnes intéressées par la culture doivent aussi y trouver leur compte:

Là-haut, c'était l'Ostalgie, ici, c'est la bonne vieille nostalgie :

Nous ne savons tout simplement pas ce que c'est:

Voilà qui est passionnant:

Chaque jour, l'anniversaire du décès d'une personnalité connue. Et la cause du décès.

Mais en fin de compte, nous n'attendons de la vie que des choses simples: la santé, l'amour et peut-être un peu de motivation de temps en temps. Tout cela ne se trouve pas dans le «Demotivation Calendar»:

«Citations inutiles et insatisfaisantes pour inspirer votre désespoir.» Image: amazon

Dans cette optique :

Happy New Year, buon anno, bonne année, feliz año nuevo, szczęśliwy nowy rok, புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள், vitin e ri të lumtur, Срећна Нова година, سعيدة, gelukkig nieuw jaar, শুভ নব বর্ষ, hyvää uutta vuotta, 新年快樂, šťastný nový rok, eliz Ano Novo, ευτυχισμένο το νέο έτος, שנה טובה, sretna Nova godina, नया साल मुबारक हो, ezi afọ ọhụrụafọ, Selamat Tahun Baru, 明けましておめでとうございます, gott nytt år, 새해 복 많이 받으세요, heri ya mwaka mpya, سال نو مبارک, blwyddyn Newydd DdaNewydd ... und einen guten Rutsch allerseits!

(obi)