Les vrais héros ne portent pas de cape, la preuve avec ces 22 images et gifs🥰

Voici de quoi vous redonner foi en l'humanité.

Il y a des gens qui, parfois, avec des petits gestes ou de plus grands gestes, font simplement naître un sourire sur le visage d'autres personnes. C'est ce dont on a besoin parfois, ce dont l'humanité a besoin pour nous faire convaincre de la bonté du monde. Et si quelqu'un immortalise leurs actions en photo ou en vidéo, ce sourire nous appartient à tous.

On vous prévient, vous allez verser une petite larme. Si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes mort à l'intérieur.

Sa réaction montre ce que ce geste signifie pour elle.

Ses parents doivent être fiers de lui.

Il ne reste plus qu'à espérer qu'il ne reste pas trop longtemps à l'hôpital.

En Italie: il a découvert que son voisin était à l'hôpital, alors il a nourri son chien jusqu'à son retour ... Une image aux mille significations - «Faites attention à vos voisins».

Tragiquement beau.

Hôpital de l'université de Wuhan, en Chine: un médecin a emmené un patient de 87 ans hospitalisé depuis un mois, pour un scanner. Il lui a demandé s'il voulait s'arrêter pour regarder le coucher de soleil. Ils ont profité de ce moment ensemble.

Personne n'est trop petit pour être sauvé.

La relève est assurée!

La mère de l'enfant a écrit: «Mon fils de 6 ans adore les camions poubelles. Lorsque nous sommes allés à la déchetterie ce matin et que nous en avons vu un, il était très excité. Les éboueurs l'ont immédiatement appelé et l'ont invité à appuyer sur les boutons pour soulever les poubelles. Ça l'a rendu tellement heureux!»

Un héros du quotidien:

«Le type d'UPS s'est arrêté pour aider mon fils et son ami à remettre la chaîne sur son vélo. Quel homme adorable!!! J'aime notre ville!»

Tout simplement parce que cette image fait du bien: l'homme qui chante à l'oreille des chats.

Parce que ce n'est pas «juste» un animal.

Le chat qui demandait de la viande au boucher est mort et ce dernier a fait ça pour lui rendre hommage.

Chaque jour, fais une bonne action. Même si tu n'en es jamais remercié.

Ils ont l'air très fiers de leurs vêtements!

L'homme le plus âgé d'Australie tricote de minuscules pulls pour les pingouins blessés par une marée noire.

Teamwork!

Il faudrait plus de gens comme ça!

«Cher être humain,



«Si tu es la personne qui va dans nos poubelles pour son prochain repas, que dirais-tu de passer que je te donne gratuitement une bouteille d'eau et un en-cas. Tu vaux bien plus qu'un repas pris dans une poubelle. Peut-être pourrons-nous aussi te mettre en contact avec des institutions de la ville qui pourraient t'aider.»



La maman canard va être contente!

Nous sommes sûrs qu'il l'a obtenu.🙏

Un sans-abri a trouvé 2400 dollars dans la rue et les a remis à la police. Son honnêteté a incité les gens à lancer une collecte de fonds en son nom, qui a finalement rapporté plus de 5000 dollars. Mais il les a refusés et a insisté pour que l'argent soit donné à d'autres. Tout ce qu'il voulait, c'était un travail.

Tout le monde peut être un héros! 🥰

Shon, 5 ans, se déguise pour aider les chats de rue, car cela lui donne l'impression d'être un super-héros pour les animaux.

Parce qu'on devrait tous s'entraider.

Parfois, il s'agit juste d'une poignée de main.

«J'ai été éduqué pour traiter le concierge avec le même respect que le PDG.» Tom Hardy

Il a de quoi être fier.

«Moment de fierté paternelle: nous roulions sur la 60e rue, près de Morgan. Mes deux fils de 10 et 6 ans m'ont demandé de m'arrêter parce qu'ils venaient de voir un type en fauteuil roulant qui essayait de dégager son chemin, et ils voulaient l'aider.»

On peut voir à quel point il a aimé faire ça.

Des passagers ont commandé de manière à recevoir leur repas exactement à un arrêt intermédiaire.

Qui sait ce qui aurait pu se passer autrement?😱

«Veuillez noter qu'un bébé cerf dort juste sous votre pneu. Merci.»

(smi)