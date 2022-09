«Ein Obdachloser fand 2400 Dollar auf der Strasse und ĂŒbergab sie der Polizei. Seine Ehrlichkeit veranlasste die Leute, in seinem Namen eine Spendenaktion zu starten, die am Ende mehr als 5000 Dollar einbrachte. Diese lehnte er aber ab und bestand darauf, dass das Geld an andere weitergegeben wurde. Alles, was er wollte, war ein Job.»