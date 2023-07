Voisins de l'enfer: voici 24 spécimens à côté de qui vous ne voudrez jamais vivre 😱

Plus de «Divertissement»

Imaginez... vous avez trouvé l'appartement parfait pour vous: la taille parfaite, l'emplacement parfait, le prix parfait. Mais il y a un hic: vos voisins sont un cauchemar ambulant.

On espère que vous n'habitez pas en face ou à côté de l'une de ces personnes ci-dessous. Vous allez vite comprendre pourquoi.

En plus d'une vue imprenable, c'est un éveil de tous les sens quand il fait chaud.

Y a toute la place franchement.

La personne qui a posté cette photo a écrit: «Le gars d'en face est un salaud qui bloque toute notre rue avec des camping-cars qu'il répare. Ils restent garés devant sa maison pendant des mois. Et tu sais quoi? On ne peut rien y faire! Nous vivons dans un private community, et la police a dit qu'elle ne pouvait pas l'arrêter. Le seul endroit où on peut se plaindre, c'est à l'assemblée générale des propriétaires, mais le gars loue à nos amis. Alors on se plaint et nos amis ont des ennuis...»

Bah quoi? Y a rien de spécial sur cette photo...

... ah ouais quand même.

Ça pourrait mal finir.

La personne qui a posté la photo écrit: «J'ai dit aux enfants de mes voisins d'arrêter de jeter des pierres sur ma clôture et le mur de la maison. Trente minutes plus tard, j'ai trouvé ça dans mon jardin (j'ai un chien).»

Le voisin n'est vraisemblablement pas un amoureux des animaux.

Cette personne écrit: «Mes voisins ont mis des piques sur notre clôture commune pour empêcher nos chats de sauter.»

Il fallait payer … 😅

«Mon voisin aurait refusé de payer l'homme qui nettoyait son jardin. Il rentrera à la maison et trouvera ce cadeau dans son allée.»

Pour le tri, ce sera plus rapide.

Ce sont toutes des bouteilles de rhum vides.

Il peut arriver que vous laissiez tomber quelque chose dans la cage d'escalier, mais ensuite, il faut nettoyer.

«Votre mère n'habite pas ici. Prenez soin de vos affaires. Vous devriez avoir honte de vous.»

Un peu gonflé:

La personne qui a partagé la capture d'écran a écrit: «Mon propriétaire m'a envoyé un texto après avoir expulsé mon adorable voisin âgé de notre maison jumelée pour qu'il puisse emménager.»

«Hey! J'ai loué une chambre à côté, puis-je avoir votre mot de passe wifi?»

Nous avons tous déjà eu des insectes à fruits, mais ça...

«Hey voisin, va te faire foutre!»

«Bonjour voisin,

j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que votre "fils" ne vous ressemblait pas! Intéressant... Je ne pense pas qu'il soit possible pour vous de donner naissance à un bébé blanc. Veuillez envoyer la documentation qu'il est à vous à mon numéro ci-dessous ou la police sera appelée! Merci! :-)»

Si ça ressemble déjà à ça devant la maison, on a du mal à imaginer à quoi ça ressemble à l'intérieur.

Les enfants des voisins n'avaient plus de craie.

En parlant d'enfants, en voici avec des lapins trop mignons 😅

1 / 17 Des enfants avec des lapins WTF source: imgur

Cette photo a peut-être un lien avec la photo numéro 7.

Cet utilisateur écrit: «Mes voisins ont fait la fête hier soir. C'est mon trampoline.»

La note était sur la voiture de l'assistante sociale d'un voisin handicapé.🙈

«Arrêtez de stationner devant chez moi! Vous faites peur à mes enfants. Faites votre crasse ailleurs.»

Quand les voisins jettent le charbon de bois chaud de leur gril dans la benne à ordures.

C'est bien quand le voisin s'intéresse à vous, mais il y a des limites.

C'est sûrement pas un mur porteur.

L'utilisateur écrit: «Une partie du trampoline du voisin vient de voler dans la chambre de ma nièce.»

Partez, c'est mieux. 😅

«Encore une flèche chez un voisin...»

Certainement un partisan de Trump...

«Pas de bonbons pour les Mexicains (citoyens américains uniquement!»

Pourtant, la voiture n'est pas très grosse.

On comprend le choix des mots: «Je paie 125$ par mois pour ma place de parking. Je suis 111B. Ce connard est mon voisin.»

Le propriétaire doit être ravi.

L'utilisateur écrit: «Notre voisin a mystérieusement déménagé au milieu de la nuit après trois ans. Nous n'avions pas vu l'intérieur de sa maison pendant tout ce temps. Maintenant, nous savons pourquoi.»

C'est ainsi que vous vous rendez populaire dès que vous emménagez. 😅

Au moins, personne ne voudra cambrioler cette maison. 😅

La personne écrit: «La lampe "de sécurité" d'un voisin qui est allumée 24 heures sur 24.»

(smi)

Les petits mots des voisins, c'est toujours passif-agressif ou agressif:

1 / 23 Les petits mots des voisins source: instagram chersvoisins

En parlant de voisins...