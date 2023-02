Parfois, comparaison est raison - la preuve en 23 photos

Quelle est la différence de taille entre le plus grand basketteur et la plus petite gymnaste? A quoi ressemblait Shanghai en 1990 par rapport à 2010?

Les photos ci-dessous répondent à ces questions. Voici 23 images qui comparent des choses incroyables.

Pour ne plus jamais avoir peur d'un requin blanc: Voici la comparaison avec un mégalodon.

Mais ne vous inquiétez pas, le mégalodon, qui atteint 12 à 18 mètres, est une espèce éteinte depuis belle lurette.

Qui serait meilleur dans l'autre sport?

Le volleyeur américain David Lee avec 203 centimètres et la gymnaste Simone Biles avec 142 centimètres.

Un doigt appartient à un humain, l'autre à un chimpanzé.

Ça donne envie d'être un oiseau.

La vue humaine vs la vue d'un chien.

Quelle sera la taille de leurs enfants?

Imagination vs réalité.

A gauche, la vraie Barbie et à droite la Barbie réalise. Pour cette dernière, le créateur Nickolay Lamm a adopté les proportions d'une femme moyenne de 19 ans.

Ça ressemble un peu au paradis et à l'enfer.

Mais c'est juste Barcelone de nuit😁et de jour 😁.

Frères?

Non, cette photo montre la personne avant et après s'être rasée et coupée les cheveux.

Vous n'allez pas le croire, mais les deux seaux contiennent le même liquide.

Si vous voulez rester jeune, mieux vaut ne pas voyager.

Christoph Rehage a voyagé de Chine en Allemagne sans se raser ni se couper les cheveux.

Vendredi soir vs samedi matin.

Aucun test de paternité n'est nécessaire ici.

Ces gens ont trouvé leur double au musée:

1 / 16 Ces gens ont trouvé leur double au musée source: imgur / imgur

La maternité, c'est si beau! 😉

La jambe avant et pendant la grossesse. 😅

Quand vous devez choisir entre conduire la voiture et prendre le chien.

Ce chien immense est un lévrier irlandais.

La question du bon et du mauvais flic devrait être clarifiée assez rapidement.

Parce que vous connaissez probablement les photos de Dubaï avant/après, en voici deux de Shanghai pour changer.

Au-dessus en 1990, en dessous en 2010.

Voici à quoi ça ressemblerait si l'Amérique du Nord était sur Mars.

... Et sur Jupiter.

Les mains de cinq générations.

Le véritable amour.

Ils ont recréé leur photo de mariage lors de leur 60e anniversaire de mariage. Elle porte carrément la même robe.

Les riches d'un côté, les pauvres de l'autre.

Une photo prise en Afrique du Sud.

On aimerait dire que la taille n'a pas d'importance, mais dans ce genre de cas...

États-Unis U16 contre Salvador U16.

Au moins, on a moins de chance de perdre l'argent.

Or et argent de valeur égale (environ 5 000 $).

