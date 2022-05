22 personnes immenses! Du moins à première vue...

Vous êtes quelque part en vacances et vous voulez capturer un moment magique. Vous sortez votre téléphone portable et prenez une photo de vos amis ou de votre famille et bien sûr vous souhaitez examiner immédiatement le travail effectué.

Et bim, une illusion d'optique! Vous découvrez quelque chose qui semble complètement différent. Ça s'est passé comme ça avec ces gens. Soudain, c'est comme s'ils avaient rencontré des géants...

(smi)

