23 objets qui rendront fous les maniaques de la propreté

Les objets suivants sont certes «design». Mais qu'est-ce qu'ils sont pénibles à décrasser!

On sait qu'on vieillit quand on préfère la fonctionnalité d'un objet à son esthétique. C'est pour cela qu'à un certain âge, on se résigne à porter des crocs, ou même des vestes matelassées Marc O'Polo. Quand on atteint l'âge de la sagesse, on anticipe les efforts que nous demandera le nettoyage d'une babiole ou d'une fringue, ou ce que nous coûtera le pressing.

Or, les objets suivants vont certainement faire tiquer une partie de nos lecteurs. Ceux-ci sont tirés d'un groupe Facebook entièrement consacré aux belles choses qui sont absolument pénibles à nettoyer.

Grincements de dents dans 3, 2, 1....LeggooooOOOOOoooooooooo!!

Tant de petites niches adorables pour la poussière, la saleté, les cheveux et les miettes 😍

Siiiii pratiiiique! Et siii peu encombrant!

Le bonus: avoir le goût de toutes les limonades qu'on a préparées avant!

Il faut aussi une paille pour le nettoyer.

Va savoir pourquoi, mais cette carafe nous rend nerveux.

Rien qu'en regardant le verre, la peur de casser le requin se fait sentir.

Pas du tout pratique en plus d'être flippant.

Disons-le ainsi ... Si j'étais un germe, je saurais où me cacher.

Ce truc devrait avoir pour nom: «le mange-miettes».

Mais QUI a besoin d'une pâte qui ressemble à cela?

Déjà que c'est lourd de nettoyer la salle de bain et les toilettes. Mais là...

Interdit de vomir dans cet évier.

Imaginez-vous gratter les poils de barbe là-dedans!

Bon, au moins, grâce aux coquillages de différentes couleurs, on ne voit pas très bien le dentifrice séché:

Nouvelle phobie déclenchée! Bild: Facebook

*Les bactéries aiment ça*

Voilà comment collecter la poussière de façon méga-efficace!

Et voilà un autre plumeau géant.

Balancez le nom du designer, on a deux mots à lui dire.

Déjà que l'hygiène d'un verre à brosse à dents normal est difficile à maintenir. Imaginez avec ce design!

Mais où se cachent tous les restes de savon?

Cet objet se nomme: «amusez-vous à gratter les restes du jaune d'oeuf».

Chez Ikea, il s'appellerait probablement «FÖR MYCKET DAMM».

Le voilà! Le boss. Le Number One des casse-bonbons.

(jdk)