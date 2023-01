23 photos que Monk ne pourrait pas supporter

Le célèbre détective Monk serait bien mal à l'aise s'il regardait ces 23 photos imparfaites.

Perfectionnistes et maniaques n'allez pas plus loin dans cet article si vous ne voulez pas être pris d'une crise d'urticaire. Car là où tout devrait être en ordre et régulier, on dirait que quelqu'un veut nous faire du mal.

Peut-on s'habituer à un tel spectacle?

Dites-vous que c'est de l'art.

C'est si égoïste.

Patron, j'ai posé les plaques!

Qui était là en premier?

Vert = allumé et rouge = éteint, ça devrait être inscrit dans la loi!

C'est peut-être qu'un détail, mais moi, ça bouscule mes chakras.

Même les pilules nous jouent des tours.

Le tuyau de l'évier n'est même pas la chose la plus disgracieuse de la photo.

Plus d'articles dans le même genre?

Image difficile à regarder: non seulement à cause de l'irrégularité mais aussi parce qu'elle est triste.

Très triste!

Ça aussi c'est triste.

On a failli passer à côté mais cette image est peut-être la pire de cette série.

Le pied n'est pas au milieu.

Comme ça, tous les soirs avant de vous coucher, vous avez une énigme à résoudre.

Ça pose également un risque pour la sécurité?

Un archiviste vient de mourir quelque part.

Certains s'en foutent.

L'architecte sait-il au moins mesurer?

Espérons que ce pack soit un cas isolé.

Accch, allez quoi, si vous faites quelque chose, faites-le bien!

Si seulement le personnel avait mis un pied de chaise dessus.

Vous ne le voyez peut-être pas tout de suite, mais une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus le manquer.

Un moyen efficace de faire des économies d'énergie.

Imaginez... vous allez aux toilettes et vous voyez ça tous les jours:

(smi)

Restons dans le noble thème des toilettes avec ces photos de WC improbables

1 / 15 Toilettes improbables source: reddit

Il pêche le poisson le plus rare au monde