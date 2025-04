Enfin! Les fails plus drôles de la semaine <3

Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end!

Du coup, pour fêter ça, on vous a dégotté les meilleurs échecs de la semaine, et on attend en retour les rires les plus gras dont vous êtes capables.

Vous êtes prêts?

LeggooOOOOOooooooo!!!!

Commençons par: beaucoup d'énergie et de motivation!

Il va bien, il va bien.

Le samedi soir est fait pour se mettre des murges et rigoler.

Cette porte est probablement encore accrochée là à l'heure actuelle.

«Quoi? Moi? Tu dois te tromper! Un autre chien, peut-être.»

Un joli combo...

...VS le meilleur des combos!



L’échec le plus triste de la semaine. :-(

Les chiens sont si maladroits.

Que cherchait-il là-haut?

Tellement romantique <3

Je ne sais pas si c'est une victoire ou un échec:

Voici quelques photos supplémentaires...

Le tatouage de la semaine!

Image: instagram

Au final, si ça marche, c'est un win!

Oh, nous n'avons pas encore pris le petit-déjeuner. Envie d'une collation?

Sandwich croustillant pour enfants.

Sandwich croustillant d'enfants.

Ou ici...

Des frais s'appliquent. L'anus sera détruit.

Pour accompagner votre repas: quelques titres de la semaine.

Ces retraités ont tellement augmenté le chauffage que la police a confondu leur maison avec une ferme de cannabis.

Image: instagram

Ma petite amie a crié le nom d'un personnage de télévision pendant nos rapports sexuels - c'était tellement dérangeant.

«Bonjour, avez-vous entendu parler de notre Seigneur et Sauveur?»

Encore une preuve que les pigeons ne sont pas les meilleurs constructeurs de nids.

Vraiment pas les meilleurs.

Il est en fait difficile de croire que ces oiseaux ne sont pas encore éteints.

Pourquoi la vie est-elle toujours comme ça?

Avec la glace, tout est possible.

Pas de glace.​

Fin de journée...

La mère de la semaine. (Patience, Pâques arrive bientôt.)

Eeeeeet ...

.... CiaaaooooOOOOOooooo!!

Bonus-Win

Sans preuve, personne n'y aurait jamais cru.