Top 5 des excuses quand tu n'as pas lu le livre qu'on t'a offert

Ton collègue t'a offert un livre, tu ne l'as pas lu, et deux mois plus tard il te demande ce que tu en as pensé. Et là, c'est la panique! Mais ne t'inquiète pas, on t'a préparé 5 excuses pour faire face à ce type de situations.

Et tu te rends compte en parcourant Payot que le profil d'une œuvre coûte plus cher que ce qu'a payé ton collègue pour le livre en question. Du coup, tu te rabats sur le résumé de Wikipédia. Fichu cadeau.

«Qu'est-ce que TOI tu en as pensé?» Imparable. Même si ça fait 3 mois que ton collègue te saoule avec ce bouquin et que tu sais parfaitement ce qu'il en a pensé. Mais bon... Après tout il aime tellement en parler... À la guerre comme à la guerre.

«Ah tu m'avais offert l'ouvrage physique..? …