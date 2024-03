American Fiction, le film nommé aux Oscars que vous devez voir

American Fiction perd un peu de son mordant à portraiturer l'homme derrière l'écrivain, que Jeffrey Wright assume à merveille. Excellent dans la peau d'un homme usé par le temps et dont l'âcreté inonde son quotidien. Désenchanté et capable de dénonciations à la mitrailleuse, Wright s'en sort nettement mieux dans ce registre que dans celui de l'homme, sans sa plume, aux prises avec une existence scabreuse. Un choix de narration qui entache la subtilité du propos. La dernière partie, qui aurait mérité mieux, devient trop lisse et moins percutante.

Et nous, face à cette satire, de sortir les boissons et nous goinfrer de popcorn.

Cette blague littéraire déverse un torrent d'opprobre sur ces «sachant» qui ne connaissent rien de la culture afro-américaine, qui se félicitent de leur inclusion et de leur ouverture d'esprit. Pris à leur propre piège , tous et toutes accourent pour adouber un texte pour le moins forcé sur la condition difficile des Noirs. Le film (comme son livre) est une blague cynique qui dégomme le prêt-à-penser.

Le milieu de l'édition mord à l’hameçon et le caresse (dans le sens du poil) pour en faire un phénomène littéraire. Monk voit défiler une poignée d'éditeurs, de marketeurs et même un cinéaste qui en font des caisses pour se montrer à la page. Des manières qui ulcèrent l'intéressé - et nous avec.

Dès l'entame, loufoque et révélatrice de notre époque, il y a un humour grinçant qui infuse le film. Les pérégrinations de Thelonious «Monk» Ellison (campé par le toujours excellent Jeffrey Wright), professeur d'anglais et auteur afro-américain, vont faire rire le premier écrivain en herbe. A l'école à mi-temps, en plein syndrome de la page blanche à plein temps, le destin de Monk pue la déception.

En Suisse et même en France, pas de promo, rien, nada, niet. Amazon n'a rien communiqué et le voilà disponible depuis le 26 février sur la plateforme.

Sans injecter une tonne de fric pour une promo en grande pompe, une grosse hype n'a cessé d'enfler autour du film. Adapté d'un bouquin intitulé Effacement (Erasure) de Percival Everett et paru en 2001, American Fiction surfe sur la vague depuis son triomphe au Festival de Toronto et son fameux Prix du Public, qui envoie souvent le gagnant droit aux Oscars. Une nouvelle fois, la tradition perdure: le film décroche 5 nominations, dont celui du meilleur film.

