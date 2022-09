Netflix annonce 17 nouveautés pour la fin de l'année

Netflix et son événement mondial nommé «Tudum» a lancé les hostilités pour la fin de l'année sur la plateforme. Voici un aperçu des nouvelles saisons et des nouveaux films qui vous attendent ces prochains mois.

La star de Stranger things Millie Bobby Brown a animé avec Jamie Foxx «Tudum», l'événement (mondial) Netflix destiné aux fans. Le duo a guidé les spectateurs à travers les annonces, les sneak peaks et les bêtisiers - entre autres de Stranger things 4 et de Bridgerton. Les acteurs et actrices Gal Gadot, Jenna Ortega, Chris Hemsworth et les stars de The umbrella academy étaient également invités.

Si vous souhaitez tout visionner, le lien complet de l'événement se trouve ici:

Voici un aperçu des principales annonces:

The crown

La date de lancement de la cinquième saison de la série à succès The crown est prévue pour le 9 novembre. L'histoire se déroule dans les années 1990 et traite entre autres de la mort tragique de la princesse Diana.

image: netflix

The witcher

La troisième saison de The witcher, qui raconte les aventures du sorcier Geralt von Riva (joué par Henry Cavill), n'aura qu'une date de lancement approximative: l'été 2023. On ne sait pas grand-chose non plus de l'intrigue de la troisième saison. Outre Cavill, les actrices Freya Allan (qui joue Ciri) et Anya Chalotra (Yennefer) seront à nouveau présentes. De plus, quelques nouveaux personnages feront leur apparition, notamment Gallatin, Mistle, Milva et le prince Radovid.

image: jay maidment/netflix

The witcher: blood origin

Le premier spin-off de The witcher: blood origin, se déroule dans le monde des elfes, 1200 ans avant la série originale. Le spin-off raconte l'histoire de sept parias qui s'unissent pour lutter contre des forces que rien ne peut arrêter. La série débutera le 25 décembre sur Netflix.



Shadow and bone

Les fans attendent la deuxième saison de Shadow and bone depuis avril 2021. Netflix ne révèle pas encore de date de lancement officielle, mais promet que les nouveaux épisodes seront en ligne en 2023.



Dans le premier teaser de la deuxième saison, Netflix présente de nouveaux personnages.

Mercredi

Les fans de la Famille Addams ont déjà vu quelques bandes-annonces de la série émergente Mercredi. La plateforme au N rouge a publié un clip montrant que Mercredi s'empare de la main pour ses manigances. En outre, la série obtient une date de lancement: le 23 novembre 2022.



You

Le harceleur et meurtrier amateur Joe Goldberg est de retour! Netflix a annoncé que la première partie de la quatrième saison sortira le 10 février. La deuxième partie sortira un mois plus tard, le 10 mars 2023.

Dans un premier teaser, Netflix présente plusieurs nouveaux personnages et Joe raconte qu'il vit désormais à Londres et qu'il a une nouvelle carrière de professeur.

Vikings: Valhalla

L'histoire des Vikings Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter et Harald Sigurdsson se poursuit en 2023. Netflix a annoncé la deuxième saison de Vikings: Valhalla et en a publié un aperçu. Dans une dernière tentative, les héros veulent s'imposer face à Olaf (pas le bonhomme de neige) et ses guerriers.

Lupin

Véritable raz-de-marée populaire dès sa première saison, la série Lupin revient pour un troisième volet. Après l'enlèvement de son fils par des personnes dangereuses dans la deuxième saison, le charismatique Diop (joué par Omar Sy) disparaît. C'est ce que montre le premier teaser de la nouvelle saison. On ne sait pas encore la date de diffusion.

Pinocchio

Pinocchio aura aussi droit à une sortie en décembre. Pour se pencher sur le légendaire conte italien, c'est le cinéaste aussi talentueux qu'imaginatif Guillermo Del Toro qui donnera vie au pantin de bois.

Enola Holmes 2

La superstar de Stranger things, Millie Bobby Brown retrouve le costume de la petite sœur du légendaire détective Sherlock Holmes dans Enola Holmes. Netflix a diffusé la bande-annonce officielle de ce nouveau chapitre, qui sera diffusé à partir du 4 novembre.

La petite Nemo et le monde des rêves

En novembre, Jason Momoa sera à l'affiche du film d'aventure La petite Nemo et le monde des rêves. Dans une première vidéo, Momoa explique les règles du monde des rêves à une jeune fille à la recherche de son père disparu. Momoa joue le rôle de Flip, une créature mi-homme, mi-monstre qui aide la jeune Nemo (Marlow Barkley) dans sa quête.

1899

La nouvelle série du créateur de Dark, Baran Bo Odar, est prévue pour le 17 novembre. L'intrigue est simple: la série suit les circonstances mystérieuses du voyage d’un bateau d’immigrés d’Europe navigant vers New York. Les passagers viennent de différents horizons et ne se connaissent pas. Lorsqu’ils découvrent un autre navire à la dérive en pleine mer, disparu depuis des mois, leur voyage prend une tournure inattendue. Mystère en mer pour cette série allemande.

Heart of stone

Dans le thriller d'action Heart of stone, Gal Gadot est dans la peau d'une femme qui ne vit que pour l'adrénaline. Aux côtés de Gadot, on retrouve Matthias Schweighöfer et la star de Fifty shades of grey Jamie Dornan. On ne sait encore rien de l'intrigue. Netflix n'a pas encore arrêté de date pour le long métrage.

L'école du bien et du mal

L'école du bien et du mal (The school for good and evil) est basé sur la série de livres du même nom et parle d'une école qui forme des héros et des méchants. Lors de l'événement «Tudum» destiné aux fans, Netflix a publié un premier clip pour le film, qui sera disponible à partir du 19 octobre.

Bridgerton - Spin-off

Le drame historique Bridgerton a fait l'effet d'une bombe. Il n'est donc pas étonnant que Netflix produise déjà un spin-off. Pendant l'événement «Tudum», une première bande-annonce de Queen Charlotte: a Bridgerton story a été montrée. Netflix a annoncé le lancement de la série pour l'année prochaine.



The mother

Jennifer Lopez est de retour devant la caméra et joue dans le thriller The mother une tueuse à gages qui tente de sauver sa fille d'hommes malveillants. Le film sortira en mai 2023.



Hellbound

Le hit coréen Hellbound aura une deuxième saison. Netflix a révélé un premier teaser sombre de la série d'horreur. La date de lancement n'est pas encore connue.



(svp)