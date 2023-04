Keri Russell est au beau milieu d'une crise internationale dans La Diplomate. Image: Netflix

Voici votre menu streaming pour le mois d'avril

Avril ne perd pas le fil du streaming. Voici un récapitulatif pour vos vacances de Pâques.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Ce mois-ci, il y a pléthore de programmes à visionner. Qu'il s'agisse d'un documentaire sur les chimpanzés sur Netflix ou d'une série sur les femmes de la mafia italienne sur Disney+, l'offre de streaming en avril a de quoi satisfaire tous les goûts.

Netflix

Transatlantique

Les Suissesses Stéphanie Chuat et Véronique Reymond (Petite sœur) sont aux commandes de cette nouvelle série, qui prend place dans les années 1940. Un groupe de jeunes gens risque sa vie à Marseille pour sauver plus de 2000 personnes qui ont fui la France occupée. Parmi eux se trouvent de nombreux artistes menacés par le national-socialisme.

Une histoire tirée du livre de The Flight Portfolio, de Julie Orringer.

La première saison sera diffusée à partir du 7 avril.

Vidéo: youtube

Acharnés

Danny Cho (Steven Yeun), un entrepreneur en difficulté plein d'amertume, affronte Amy Lau (Ali Wong), une femme d'affaires autodidacte haute en couleur. Leur dispute prend peu à peu des proportions démesurées, affectant leurs vies et leurs relations au fil de cette émouvante série à l'humour noir décapant. C'est la série à suivre de très près sur la plateforme.

La série sortira le 6 avril.

Vidéo: watson

Attentat de Boston: le marathon et la traque

Jake Gyllenhaal avait incarné Jeff Bauman dans le film Stronger, cet homme qui avait perdu ses jambes dans un double attentat. Voilà que Netflix profite d'en faire une série documentaire.

Le drame avait fait les gros titres: deux terroristes ayant grandi aux Etats-Unis font exploser des bombes à proximité de la ligne d'arrivée du marathon de Boston, ce qui devait être la plus grande fête de l'année s'est transformé en carnage. Netflix va s'appliquer à raconter comment les habitants de Boston ont su se relever du drame, et rend hommage aux femmes et aux hommes dont la vie a basculé.

La série documentaire sort le 12 avril.

Vidéo: watson

The Last Kingdom: Seven Kings Must Die

Le film est basé sur la série viking The Last Kingdom et se déroule après la guerre de Cent Ans. La paix est enfin revenue et le pays est presque unifié. Mais lorsque le roi Edward meurt, la lutte pour le trône entre ses deux successeurs potentiels met la paix en péril. Ambiance.

The Last Kingdom: Seven Kings Must Die sera visible à partir du 14 avril.

Vidéo: watson

Florida Man

Edgar Ramirez dans la peau d'un ex-flic dans une mauvaise passe. Il est obligé de rentrer dans sa Floride natale pour retrouver la petite amie en fuite d'un mafieux de Philadelphie.

Florida Man est l'oeuvre de Donald Todd (connu pour This Is Us). Une production qui sent bon la poudre sous le soleil floridien.

La sortie est actée pour le 13 avril.

Vidéo: watson

La Diplomate

Au beau milieu d'une crise internationale, une diplomate décroche un poste à forte exposition médiatique pour lequel elle n'est pas taillée. Kate Wyler (Keri Russell) est cette nouvelle ambassadrice des Etats-Unis au Royaume-Uni. Parfaitement à l'aise dans les zones de conflit, elle devait initialement être nommée en Afghanistan… alors qu'elle se sent nettement moins à sa place dans une demeure historique.

Imaginé par la showrunneuse Debora Cahn (The West Wing, Homeland), La Diplomate est l'un des projets à suivre en avril de la plateforme.

La Diplomate sera en ligne à partir du 20 avril.

Vidéo: watson

The Nurse

Pernille Kurzmann Larsen, une infirmière fraîchement débarquée dans un hôpital, commence à s'interroger sur l'une de ses collègues, Christina Aistrup Hansen. Au fur et à mesure que Pernille approfondit ses soupçons, elle commence à croire que le comportement de Christina pourrait être lié à une série de décès de patients.

Les producteurs de The Chestnut Man (Octobre) nous livrent ici une histoire troublante basée sur des faits réels.

La série est prévue pour le 27 avril.

Vidéo: watson

Disney+

Peter Pan & Wendy

Dans ce remake, Wendy a peur de grandir et de quitter la maison familiale. Elle rencontre Peter Pan, qui ne veut pas non plus grandir. Avec ses frères et la fée Clochette, elle part avec Peter dans le monde magique du Pays imaginaire. Une aventure qui changera sa vie à jamais.

Le film sera diffusé le 28 avril.

Vidéo: watson

The Good Mothers

Cette série raconte l'histoire vraie de trois femmes qui sont nées dans la mafia italienne. Elles tentent de renverser le clan 'Ndrangheta de l'intérieur et cherchent pour cela le soutien de la nouvelle procureure calabraise. Celle-ci est convaincue que si l'on veut vaincre le clan, il faut se concentrer sur les femmes. C'est une entreprise risquée, mais les femmes ne renoncent pas à construire un nouvel avenir pour leurs enfants.

La série est disponible depuis le 5 avril.

Vidéo: watson

Tiny Beautiful Things

Un peu de comédie dramatique pour vos vacances de Pâques. Dans Tiny Beautiful Things, une femme devient à contrecœur «Dear Sugar», une chroniqueuse respectée qui donne des conseils aux lecteurs alors que sa propre vie s'effondre.

La série est prévue pour le 7 avril.

Ici, les grosses séries à suivre en 2023 Les 10 séries à découvrir en 2023 de Sven Papaux

Paramount+

Fatal Attraction

On en avait déjà parlé plus tôt dans l'année: un remake très attendu du film Liaison fatale d'Adrian Lyne, sorti en 1987, s'apprête à sortir sur la plateforme Paramount+.

Michael Douglas et Glenn Close laissent leur place et les nouveaux visages qui feront frémir les fadas de série sont Lizzy Caplan, Joshua Jackson et Amanda Peet.

La série est prévue pour le 30 avril.

Vidéo: watson

Apple TV+

The Last Thing He Told Me

La mini-série The Last Thing He Told Me suit Hannah (interprétée par Jennifer Garner), qui doit établir une relation avec sa belle-fille de 16 ans, Bailey, afin de découvrir la vérité sur la mystérieuse disparition de son mari.

La série sera diffusée à partir du 14 avril.

Vidéo: watson

Les Gouttes de Dieu

Tiré du manga Les Gouttes de Dieu, de Tadashi Agi, la nouvelle création d'Apple TV+ conte l'histoire d'une jeune femme, Camille, qui vient de perdre son père, Alexandre Léger, créateur du célèbre Guide des vins Léger et figure tutélaire de l’œnologie. Il vient de s'éteindre à l'âge de 60 ans à Tokyo.

Camille, qui vit à Paris, décide de partir à Tokyo pour la lecture du testament. La lecture du testament annonce que son père a rassemblé la plus grande collection de vins au monde. Et pour prétendre à ce petit trésor, elle devra affronter le fils spirituel du défunt père: un jeune et brillant œnologue, Tomine Issei.

La série est agendée pour le 21 avril.

Vidéo: watson

Boom! Boom! The World vs. Boris Becker

Le milieu de la petite balle jaune a vu passer Boris Becker telle une tornade. Sa vie tumultueuse et son talent de joueur vont être décortiqués dans cette série documentaire, lui, le joueur qui se gavait de médicaments pour supporter la pression.

Plus jeune vainqueur de Wimbledon à l'âge de 17 ans, il a marqué de son empreinte sur le tennis mondial, avec 49 titres, dont six tournois du Grand Chelem et une médaille d'or olympique. Sa vie de rock-star en dehors du court a fait la Une des journaux tout autant que ses victoires.

Vidéo: watson

Ghosted

Dans ce film d'action, Chris Evans tombe éperdument amoureux d'Ana de Armas. Mais après leur premier rendez-vous, elle ne répond plus à ses messages. Il décide de s'envoler pour Londres et de la surprendre avec un grand geste romantique, mais au lieu de cela, il se fait enlever et découvre que son grand amour est un agent de la CIA.

Le film est disponible à partir du 21 avril.

Vidéo: watson

Amazon Prime Video

The Marvelous Mrs. Maisel

Dans la cinquième et dernière saison, l'humoriste Midge est plus proche que jamais du succès dont elle a si longtemps rêvé. Seulement pour se rendre compte que «plus près que jamais» est encore très loin.

La cinquième saison sera disponible à partir du 14 avril.

Vidéo: watson

Dead Ringers

Les fans de Cronenberg vont grincer des dents ou dévorer cette adaptation en série de son film éponyme, sorti en 1988. Rachel Weisz remplace Jeremy Irons.

Composée de six épisodes, Dead Ringers suit Elliot et Beverly Mantle, des jumelles très célèbres dans l’univers de la médecine qui ont pour objectif de changer la façon dont les femmes mettent leurs enfants au monde.

Rachel Weisz promet de faire des étincelles.

La série est prévue pour le 21 avril.

Vidéo: watson

Citadel

Produite par les frères Russo, Citadel est une bonne dose d'action. L'histoire: Il y a huit ans, Citadelle tombait. L'agence d'espionnage internationale et indépendante - chargée de maintenir la sûreté et la sécurité de tous - a été détruite par des agents de Manticore, un puissant syndicat tirant les ficelles dans l'ombre.

Au milieu du marasme et de ce nid d'espions, Mason Kane (Richard Madden) et Nadia Sinh (Priyanka Chopra) ont perdu leurs souvenirs. Ils vivent depuis sous de nouvelles identités, en ignorant leur passé et doivent stopper Manticore d'établir un Nouvel ordre mondial.

Citadel sera diffusée le 28 avril.