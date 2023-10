Cet automne, l'émission s'intitule LOL: Qui crie sort! Image: Amazon prime video

Avec cette nouvelle règle, «LOL: Qui rit, sort!» va être encore plus féroce

La fameuse téléréalité où il est interdit de rire revient le 26 octobre avec une difficulté supplémentaire pour les candidats: l'interdiction d'avoir peur.

Prime Video, la plateforme de streaming d'Amazon, vient de dévoiler la bande-annonce du prochain numéro de son émission devenue culte dans une version augmentée puisque c'est une édition spéciale Halloween qui voit son nom légèrement modifier pour l'occasion: LOL : Qui crie, sort!

Philippe Lacheau est de nouveau aux commandes du show dont les trois premiers épisodes seront disponibles le 26 octobre, suivi d'une dernière salve de deux derniers épisodes le 2 novembre prochain.

Une émission «all-star» qui n’intègre que des vétérans puisque Ahmed Sylla, Audrey Fleurot, Bérengère Krief, Camille Lellouche, Fadily Camara, Gérard Darmon, Hakim Jemili et Kyan Khojandi sont au casting. Une édition qui s'annonce riche en émotion puisque le concours intègre une nouvelle règle particulièrement sadique: les concurrents devront également se faire peur et rester stoïques en plus de se concentrer sur leurs zygomatiques. La peur peut parfois être aussi fatale que le rire, et si le moindre rire est sanctionné, le moindre cri le sera également.

«Les participants devront garder leur calme… et leur sérieux le plus longtemps possible, tout en essayant de faire tomber leurs adversaires avec leurs meilleures blagues, punchlines, pranks, imitations, parodies, pièges et improvisations» Prime Video

Comme lors des saisons précédentes, le vainqueur qui arrivera au bout des 5 épisodes offrira la modique somme de 150 000 euros à une association. Une quatrième saison de LOL: Qui rit, sort! est par ailleurs prévue pour 2024.

L'émission a suscité la controverse au printemps dernier lorsque Blanche Gardin avait révélé sur Facebook avoir refusé la somme de 200 000 euros pour tourner dans l'émission. Elle dénoçait les pratiques d'Amazon qui diffuse le jeu sur sa plateforme Prime.

