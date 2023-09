Kaitlyn Dever est en forme (et mutique) dans Traquée. Image: Disney+

«Traquée», le film buzz sur Disney+ vaut-il une soirée sur le canapé?

Disney+ diffuse Traquée, un film qui a plu à Guillermo Del Toro et Stephen King. Qualifiées de simple invasion d'aliens, ces 1h30 sous tension déballent un récit étonnant sur le deuil. Emballant?

C'est reparti pour une invasion d'extraterrestres inconvenants, qui viennent traumatiser la race humaine. Mais, cette fois-ci, pas de méthode scénaristique semblable à La Guerre des Mondes ou un récit métaphysique à la sauce Premier contact. Rien de tout ça.

Dans Traquée, Brynn (Kaitlyn Dever) gambade et profite de sa vie solitaire et d'une maison au milieu de nulle part. La jeune femme est socialement effacée, presque phobique de se mélanger aux autres et mutique. Plus tard, on apprendra qu'elle est une paria dans sa pittoresque ville natale, paralysée par le messes basses qui grouillent.

Entre de petites escapades et quelques écrits griffonnés sur les bords d'un lac à une certaine Maude, Brynn mène une existence (forcée) loin du tumulte et marchande avec un deuil difficile à digérer. Ce désir de solitude volera en éclats au cours d'une nuit: la voilà envahie par des créatures venues d'une autre galaxie. Les aliens ont débarqué (dans une forme d'extraterrestre gris qui peuple la culture pop) et ont la ferme intention de contrôler les humains.

La hype est-elle réelle?

Profitant d'une hype assez monstrueuse sur les réseaux sociaux, Traquée (No One Will Save You) a pu compter sur des appuis de poids pour vendre la marchandise. Des maîtres tels que Guillermo Del Toro et Stephen King ont loué la qualité de la bobine.

Mais est-ce une petite manigance marketing (ou de l'entre-soi) pour faire cliquer sur le film de Brian Duffield? Non. Traquée fait preuve d'audace et ose le pari d'envoyer balader les dialogues. Rien, pas un mot. Une tentative risquée parfaitement portée par l'actrice Kaitlyn Dever, incarnant à la fois une douleur intérieure et ce désir de se battre pour sauver sa peau. Par sa grâce, l'actrice aperçue dans les séries Dopesick et Unbelievable réussit une perf' d'envergure.

Entre fragilité émotionnelle et attitude badass, l'Américaine se donne corps et âme dans un combat incessant contre l'envahisseur, gesticulant sur des compositions de Joseph Trapanese, entre synthés et violons grinçants.

Générosité malgré sa face inégale

Si Dever est généreuse dans l'effort, le maître d'orchestre Brian Duffield a bien transpiré derrière la caméra. Le cinéaste, pour son deuxième film, propose une oeuvre dense, souvent surprenante et intense par instant, parfois vraiment bien foutue, avec son gros lot de divertissement. Il s'appuie joliment sur les tropes d'invasion extraterrestre, cultive cette angoisse permanente pour assurer un rendu efficace.

La bande-annonce

Vidéo: watson

Mieux, derrière cette idée d'invasion d'aliens classique, la passe d'armes entre elle et les envahisseurs révèle une réflexion sur le deuil. Elle est spécialement profonde quand les émotions sont visibles uniquement par un rictus, par un regard, et non par la parole. Durant tout le film, la seule phrase que prononcera Brynn ne sera qu'un malheureux: «Je suis désolée, Maud». Souvent, elle tentera de faire glisser des mots hors de sa bouche, mais les événements lui sont toujours défavorables. Le silence sera sa porte de sortie et son fidèle allié dans ce voyage intérieur; son sang froid sera son ange gardien.

Ce mutisme pesant représente (vous vous en doutez) une fracture. Le film engage alors une odyssée émotionnelle (ou un chemin de croix, c'est selon) et emprunte un nouveau terrain: celui de l'acceptation par le prisme de l'affrontement avec les aliens. Malin. Une scène l'évoquera, entre hallucination et prise de conscience, dévoilant le plus grand chagrin de Brynn.

Dans ce condensé de (très) bonnes choses, la redondance peut parfois laisser le spectateur dans une forme d'attentisme au milieu de la pellicule. Mais le dernier segment nous ramène au jeu, grâce à des plans parfois sublimes qui viennent souligner l'audace et le savoir-faire de Brian Duffield. Il aura fallu attendre patiemment avant de voir tout la puissance du récit.

«Traquée» est disponible sur Disney+ depuis le 22 septembre.