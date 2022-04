Image: Shutterstock

Les cartes Panini et le faux resto de la RTS sont dans l'actu en mèmes

Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Au menu: la fin des albums Panini, l'augmentation des primes d'assurance maladie et l'arrestation d'une voiture automatique.

L'actu en Suisse

L'augmentation des primes maladie

Après une baisse historique, tenez-vous bien, de 0,2%, les primes d'assurance maladie devraient prendre l'ascenseur en 2022, selon la Confédération. Les assureurs justifient cette hausse en expliquant que de nombreuses interventions, repoussées pour cause de Covid, ont été reprogrammées cette année. Mais si on jette un coup d'oeil au bilan des assureurs, on remarque qu'ils ont amassé... 11 milliards de francs suisses de réserve. Et ce, malgré la pandémie. Donc, au lieu de nous racketter un peu plus chaque année, est-ce que vous ne voudriez pas, chers assureurs, utiliser vos réserves obtenues avec nos primes pour limiter leur augmentation?

Un faux resto classé 5 étoiles

Imaginons... vous aviez repéré un chouette petit resto pour un repas avec votre crush. L'établissement se prénomme «Le Sixième», il est dans le top 10 des meilleurs restaurants lausannois de TripAdvisor et a de super commentaires. On y vante la qualité de sa nourriture et l'efficacité du service. Sauf que quand vous vous pointez à l'adresse, eh bien il n'y a rien du tout. C'est ballot. Mais c'est surtout parce que ce restaurant n'existe pas en dehors des plateformes de référencement Google et TripAdvisor. Ce fake a été créé par les journalistes de l'émission A Bon Entendeur de la RTS afin de tester les systèmes de notations en ligne.

Il n'y a pas à dire, le coup de pub a été efficace: pas moins de 400 personnes ont essayé de réserver une table. Ça jette cependant un réel doute sur la qualité des établissements mis en avant par les plateformes... Et vous, est-ce que vous ferez plus attention la prochaine fois que vous chercherez un resto sur TripAdvisor?

L'actu à l'étranger

Le genre X sur les passeports

Est-ce que c'est bientôt la fin des passeports binaires? Si on doute que des pays comme l'Arabie Saoudite entrent en matière pour les questions liées au genre, cela commence à bouger dans le reste du monde. Aux Etats-Unis par exemple, il est désormais possible d'indiquer «X» comme genre sur son passeport, si l'on ne souhaite pas choisir entre «masculin» et «féminin». La démarche a pour but de faciliter la vie des personnes transgenres qui ne se reconnaissent dans aucune des catégories.

Et ce ne sont pas les premiers! L’Australie avait créé ce genre neutre pour ses passeports en 2011. Le Pakistan, le Népal, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l’Allemagne et l’Argentine ont suivi. S'il est bien accueilli par les Démocrates, ce changement fait grincer les dents des États conservateurs comme le Texas. Qu'en pensez-vous? Faudrait-il une mesure similaire pour le passeport suisse?

La fin des albums Panini

Les Panini, c'est fini. Et dire que c'était l'album de mon premier amour footbalistique... On ne parle bien évidemment pas des sandwichs chauds italiens, mais des autocollants à collectionner que tous les fans de foot connaissent depuis leur plus jeune âge. Bon, que les gens qui aiment claquer un salaire pour des vignettes de footballeurs se rassurent, il y aura bel et bien un album pour la prochaine coupe du monde. Sauf qu'il ne sera pas commercialisé par la légendaire firme italienne, mais par la marque américaine Topps. Ça fait bizarre lorsqu'on sait que Panini vend ses albums depuis l'édition 1970 de la coupe du monde. Fichus Yankees... Mais bon, peut-être que ça veut dire que vos vieux albums rangés au fond d'un placard vont prendre de la valeur, maintenant qu'ils sont collectors. Qui sait? Ne les jetez surtout pas!

La news WTF

Une voiture automatique arrêtée

«Mettez-vous sur la chaussée. Papier du véhicule s'il vous plaît. Sachez que rouler les phares éteints pendant la nuit, ça va vous coûter un bras mon p'tit Msieur. Attendez, mais y'a personne dans ce véhicule!» En substance, c'est ce qui a été prononcé par un policier vers 2h du matin non pas à la sortie de la ville de Lausanne, mais à San Francisco. Et ce qui est cocasse dans cette affaire, c'est que le flic arrêtait... une voiture sans chauffeur de l'entreprise Cruise. Le véhicule automatique s'est même payé le luxe de se faire la malle sous le nez du policer ahuris, avant de s'arrêter une centaine de mètres plus loin.

Selon Cruise, c'est une erreur humaine qui est à la base du problème de phares. Mais ce n'est pas super rassurant car les accidents des voitures automatiques se sont multipliés pendant les phases de tests. Malgré cela, il est désormais possible à San Francisco d'avoir des courses de taxi gratuites en voiture automatique. Oseriez-vous le faire?

Vous avez d'autres mèmes actu à partager? Balancez-les dans les commentaires!

