Will Smith, le Covid et la Star Ac' sont dans l'actu de la semaine en mèmes

Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Au menu: la gifle de Will Smith, la fin des restrictions sanitaires et le grand retour de la Star Academy.

L'actu en Suisse

Le curling féminin

L'équipe féminine suisse est championne du monde d'un sport ultra populaire, regardé par des millions de personnes partout dans le monde: le curling. Bon, ok, on a peut-être un peu exagéré. Après des JO décevants, l'équipe a relevé la tête pour remporter à Prince George, au Canada, le championnat du monde de la discipline. Avec un taux de réussite exceptionnel de 93%, les Suissesses ont battu 7-6 la Corée du Sud. Est-ce de bon augure pour l'équipe de foot suisse à la coupe du monde 2022? On y croit!

Le Covid

Covid? Jamais entendu parler de ça. Masque chirurgical? C'est ce que mettent les médecins non? En substance, voici le discours de quelqu'un né après ce vendredi. Parce qu'il n'y a officiellement plus de mesures sanitaires en Suisse! Le Conseil fédéral a abrogé la loi exceptionnelle lui permettant d'agir en la matière. C'est également la fin du masque dans le train ou à l'hôpital, et de l'isolement de 5 jours en cas de contamination. C'est le retour à la vie d'avant 2020! Et ça fait quand même supra mega plaisir!

L'actu à l'étranger

La gifle de Will Smith

À moins de vivre dans une grotte, vous avez dû voir passer sur les réseaux sociaux la vidéo de Will Smith qui donne une claque à Chris Rock lors de la remise des Oscars. L'humoriste a fait une blague sur la perte de cheveux de Jada Smith, atteinte d'une maladie nommée alopécie, que son mari n'a pas apprécié. La scène a tellement fait le buzz qu'elle est devenue un template de mèmes. On vous montre ici quelques échantillons.

Star Academy

Est-ce que vous pensez que la vie était mieux avant? Eh bien soyez rassuré, nous faisons un bon en arrière en 2013 pour le grand retour de la Star Academy! L'émission de télé-réalité musicale, diffusée sur TF1, va faire son grand retour pour une saison 10, après une longue décennie d'absence. Et c'est le présentateur vedette, Nikos, qui est pressenti pour être aux manettes. On va enfin découvrir les successeurs de Jenifer et de Nolwenn Leroy. La chance.

Vous n'êtes pas prêt...

La news WTF

Le Covid... again.

La déclaration date d'il y a deux semaines, mais les propos ont suscité un vif débat dans Touche pas à mon poste ce lundi 28 mars. Un médecin coréen a déclaré que les adultes qui n'ont pas attrapé le Covid étaient... ceux qui n'avaient pas d'amis. L'épidémie serait donc avant tout liée aux relations sociales et amicales. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous vous sentez visé par une telle déclaration?

Vous avez d'autres mèmes actu à partager? Balancez-les dans les commentaires!

