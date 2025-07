Justin Bieber est en vadrouille en Suisse romande: «C'est si joli»

En pleine «promo» pour son nouvel album, Swag, le chanteur canadien est surtout en pleines vacances - et pas n'importe où, puisqu'il a pu être aperçu ce mardi sur une artère bien connue des Romands.

Et plus précisément… des Genevois!

Une photo qu'on a tous pris un jour ou l'autre. capture d'écran: justin bieber

C'est sur le Pont du Mont-Blanc que Justin Bieber s'est promené à vélo, ce mercredi, écouteurs enfoncés dans les oreilles et casquette vissée sur le crâne. Et manifestement, la superstar de la pop en a pris plein la vue. Il s'en est ému dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, suivi par quelque 294 millions de personnes. Voilà une initiative qui a dû ravir SwissTourism.

«C'est fou, c'est dingue.

C'est si joli» Justin Bieber, visiblement soufflé

Si vous avez vu passer un type random à casquette et t-shirt blanc, il est fort probable que ce soit lui. justin bieber

Vidéo: watson

Cela fait quelques semaines que Justin Bieber et sa famille se promènent sous les latitudes européennes. Un peu plus tôt cette semaine, Justin et Hailey Bieber prenaient la pose sur un somptueux voilier, quelque part en Méditerranée, avant de sauter dans un jet privé en direction de la cité de Calvin.

Des vacances d'été bien remplies qui n'ont pas empêché le chanteur de 31 ans de lâcher un septième album surprise, Swag, vendredi dernier, d'ores et déjà salué par la critique.

Dans ce nouvel opus très touchant, Justin Bieber y évoque en toute franchise les rumeurs de troubles conjugaux avec sa femme, ses problèmes de santé mentale, sa foi, sa nouvelle vie de jeune papa ou encore ses prises de bec avec les paparazzi.

Justin Bieber semble être arrivé mardi à Genève à bord de son jet privé. image: justin bieber

Lui qui clamait en tout cas avoir besoin d'une «pause» semble avoir trouvé son nouvel Eden. Rien de tel que la Suisse pour souffler un peu. Peut-être aurez-vous encore la chance de le croiser en plein shopping chez Manor ou buvant un café sur une terrasse? En tout cas, l'interprète de Baby est passé devant mercredi, comme en attestent quelques clichés laissés sur son compte Instagram. Affaire à suivre.

Les Genevois aguerris reconnaîtront le Manor de la Rue de Cornavin. image: justin bieber