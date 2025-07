Vivons heureux, vivons pas cachés. instagram

Yacht, shopping de luxe: les vacs des stars, en toute simplicité

Quand les célébrités profitent de l'été, elles le font généralement depuis une somptueuse maison de location ou un bon gros yacht. Il ne faudrait surtout pas se mélanger avec le commun des mortels.

Kylie et Kendall Jenner

Kylie Jenner a profité de sa présence au mariage des Bezos à Venise pour organiser des vacances avec ses enfants et ses copines en Toscane où elle a loué une maison.

Kylie Jenner en Toscane. Image: instagram

Elle a ensuite volé en jet privé jusqu'à Saint-Tropez et s'est offert un lunch festif avec ses giiiirls et sa sœur Kendall.

Image: instagram

Elles ont picolé en gardant en équilibre un sac Hermès à 400 000 balles sur la tête. Un jeu de riches qui les a beaucoup amusées.

Image: instagram

Mais ce n'est pas parce qu'on est millionnaire qu'on ne peut pas apprécier les plaisirs simples de la vie comme regarder Love Island sur un petit écran à cinq.

Giiiiiiirls band! Image: instagram

Dua Lipa

La chanteuse est en vacances avec ses amies. Elle a d'abord posté des clichés d'elle en Italie, puis en Espagne, à Majorque.

Cette photo sent bon la dolce vita. Image: instagram dualipa

Comme toute star qui passe ses vacances dans le sud de l'Europe, elle ne s'est pas contentée d'un petit hôtel de charme. La star s'est offert un bon gros yacht pour elle et sa bande. Du coup, question: comment on fait pour devenir copine avec Dua Lipa et avoir des vacances de luxe gratuites, s'il vous plaît?

Au vu de la plateforme de bain du bateau, il ne s'agit pas d'une simple barque.

Sofia Vergara

L'actrice se la coule douce sur un yacht à Ibiza, le même qu'avait loué Sidney Sweeney l'été dernier. Entre gens riches et célèbres, on partage les bons plans.

Image: instagram

Comment on reconnaît ce genre de détail? C'est le métier de journaliste d'investigation qui veut ça. Image: instagram

Brooklyn Beckham et Nicola Peltz

Restons dans le monde merveilleux des yachts avec le fils de David et Victoria Beckham et sa femme, fille du milliardaire Nelson Peltz. Le couple, dans la tourmente après les embrouilles familiales qui ont fait les gros titres ces derniers mois, s'est offert une escapade en amoureux sur un yacht à Saint-Tropez. Ils ont été aperçus dans les rues en train de faire du shopping chez Loro Piana, petite marque italienne sans prétention.

Regardez comme ils sont humbles. Image: instagram

Rihanna

Rihanna était récemment à Paris pour le défilé Vuitton alors que l'autre partie des célébrités de ce monde festoyait à Venise pour le mariage de Jeff Bezos et Lauren Sanchez. Elle a profité de son passage en France pour acheter des cahiers de vacances à ses enfants, traumatisme de nombreux écoliers du pays. Ces fameux livrets permettent, soi-disant, de se remémorer ce qu'on a appris à l'école pendant l'année ou de rattraper son retard. Bref, des devoirs, quoi.

Image: instagram

Justin Bieber

Le chanteur qui sort son septième album ce vendredi 11 juillet fait un gros doigt d'honneur à ses followers depuis le pont d'un yacht. Et les fans like this.

Il a aussi partagé un moment de douceur avec sa femme Hailey Bieber à Port Andratx, à Majorque.

Image: instagram

Jennifer Lopez

Bon, ok, elle n'est pas vraiment en vacances. La chanteuse est en tournée dans toute l'Europe cet été. Actuellement en Espagne, elle passera par l'Italie, mais aussi le Kazakhstan et la Turquie.

Elle n'a pas l'air d'en souffrir. Image: instagram

Tom Hanks

Quant à Tom Hanks, il plonge dans sa 69e année avec bonheur, comme il l'explique en légende de la vidéo ci-dessous.

Vittoria Ceretti

Aka la petite amie de Leonardo Dicaprio. La mannequin reste discrète sur sa vie de couple et poste des photos énigmatiques où on se demande: mais est-ce que c'est Leo qui a pris la photo??? En tout cas, une chose est sûre, elle aussi, elle aime les yachts.

