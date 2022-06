Un montage bien claqué comme on les aime, signé les mémeurs de watson. Image: shutterstock, knowyourmeme

L'actu en Suisse

Les marmottes parlent des dialectes

Figurez-vous que, comme les Suisses allemands, les marmottes parlent des dialectes différents, enfin sifflent des dialectes différents pour être précis. Selon les vallées d'où elles proviennent, les petits rongeurs ont un sifflement plus ou moins bruyant, plus ou moins long et à une fréquence différente. Quelle en est la raison? Deux hypothèses ont été retenues: l'existence de différences génétiques entre marmottes ou l'adaptation à de différentes toponymies (plus la vallée où elle se trouve est vallonnée et venteuse, plus la marmotte doit siffler fort pour se faire entendre).

C'est Sarah Marmorosch (ça ne s'invente pas), qui a la particularité d'être une... gymnasienne thounoise. Pendant que ses camarades découvraient les joies de l'alcool et des premières soirées, Sarah concentrait son temps sur les marmottes. Bien lui en a pris, car le travail de maturité qu'elle a effectué à ce sujet est exceptionnel selon les experts. Ce n'est pas tous les jours qu'une étudiante thounoise révolutionne la science animale!

Image: shutterstock

Image: Knowyourmeme

Image: knowyourmeme

image: knowyourmeme

Le Parrain à la sauce haut-valaisanne

La semaine passée, dans ce même format, nous vous avions parlé de Mission Impossible version vaudoise. Cette semaine, on continue les remix de films avec Le Parrain à la sauce haut-valaisanne.

Cette fois-ci, le rôle principal ne revient pas à Al Pacino, mais à… Sepp Blatter, l’ancien patron de la FIFA. Le natif de Viège a été épinglé en 2015 dans les suites du FIFAgate, qui avait révélé des scandales de pots-de-vin dans l’attribution de la Coupe du monde 2022 au Qatar. En cause, un transfert suspect de 2 millions de francs à Michel Platini, qui était a l’époque le patron du football européen à l’UEFA.

Ce mercredi s’est donc ouvert, à la Cour fédérale des affaires pénales de Bellinzone, le procès de deux ex-boss du football. Ils sont accusés d’escroquerie et de faux dans les titres pour cette transaction louche. Sauf que la séance n’a pas duré longtemps, car Sepp Blatter a annoncé «qu’il n’allait pas bien». L'audience a repris ce jeudi de façon plus détendue, avec Michel Platini qui a même fait des blagues à ce qu'il paraît. Pas certain que ça soit du goût des juges bellinzonois, et on se réjouit déjà de voir comment les deux lascars vont s'en tirer.

Image: Knowyourmeme

Image: keystone

Image: Knowyourmeme

image: knowyourmeme

L'actu à l'étranger

Manuel Valls bientôt en politique suisse?

Bon, d'accord, le titre est un brin racoleur car Manuel Valls n'a pas annoncé qu'il se présentait en politique suisse. Il a simplement pris une énième raclée à une élection. Le politicien français se présentait sous la bannière présidentielle «Renaissance», ex-«La République en Marche» pour se faire élire comme représentant des Français en Andorre, en Espagne, au Portugal et à Monaco. Mais rien ne s'est passé comme prévu pour l'ancien Premier ministre de François Hollande. Il s'est fait éliminer dès le premier tour des législatives, alors que l'élection semblait facile car sa notoriété est bien plus grande que celle des candidats retenus. De façon assez tragique, il a même annoncé la suppression de son compte Twitter, peut-être pour éviter les moqueries?

Le tweet en question:

source: twitter

Un fiasco de plus donc, pour l'une des personnalités politiques les plus détestées de France. Car il faut dire que Manu, pour les intimes, a une carrière semée d'embûches. D'abord membre du PS, il a échoué à se faire élire comme candidat à la présidentielle lors de la primaire citoyenne de 2011, remportée par un certain François Hollande. Rebelote à la primaire citoyenne de 2016, où il s'est incliné au deuxième tour face à Benoît Hamon. Ensuite, il s'est rallié à Macron et à La République en Marche, avant de faire un petit tour aux élections municipales de 2019 de... Barcelone. Puis de revenir chez Macron, pour donc perdre à nouveau. Donc après la France et l'Espagne, pourquoi ne pas essayer la Suisse? Manu, on t'attend de pied ferme!

Image: twitter, snapchat

Image: Knowyourmeme

Image: Knowyourmeme

image: knowyourmeme

La photo du Conseil fédéral dans quelques années...

image: keystone, admin.ch

Le chargeur universel européen

Vous êtes un ancien si vous avez connu les tiroirs remplis de câbles différents, où vous galériez pendant 20 minutes avant d'en trouver un qui corresponde à votre smartphone mais qui ne marche même pas car il est trop usé. Tout ça, s'est bientôt terminé! L'Union européenne a imposé aux fabricants d'appareils électroniques l'obligation d'utiliser un chargeur universel.

Ça veut dire qu'avec un câble USB-C, vous allez maintenant pouvoir charger non seulement votre téléphone peu importe la marque, mais également vos tablettes, vos appareils photo, vos liseuses électroniques, vos écouteurs, vos claviers, vos souris et vos appareils de navigation. Les ordinateurs portables devront également être adaptés aux exigences dans les 40 mois suivant l'entrée en vigueur du texte. Plutôt cool non? La démarche s'inscrit dans la volonté de l'UE de rendre les produits plus durables, de réduire les déchets électroniques et de protéger les consommateurs.

Image: Knowyourmeme

Image: Knowyourmeme, shutterstock

Image: Knowyourmeme

image: Knowyourmeme

La news WTF

Une chenille longue de 1336 personnes

C’est un record du monde qui a été battu en France, à Saint-Brieuc, lors du festival Art Rock. Record battu à plate couture en plus, car le précédent n’était que de 390 personnes. Le patron du bar le Fût Chantant est parvenu à rassembler 1336 participants pour former la plus longue «chenille qui redémarre» de l’histoire. Les équipes du Guinness Book sont en ce moment même en train d’étudier la performance pour pouvoir la valider.

Le maire de la commune, Hervé Guihard, pas peu fier de ce coup d’éclat, a de son côté promis qu’une plaque commémorative serait installée à l’entrée de la ville. Les habitants de Saint-Brieuc sont donc à deux doigts de rentrer dans l’histoire, celle avec un grand H. Vous êtes en train de vous demander à quoi ça pouvait bien servir? Comme beaucoup de records dans le Guinness Book, à rien.

Image: Knowyourmeme

Image: Knowyourmeme

Image: Knowyourmeme

Image: Knowyourmeme

Vidéo: watson

