Le procès Depp-Heard et les incidents du Stade de France sont dans l'actu en mèmes

Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Cette semaine, on vous parle de la fin du procès entre Johnny Depp et Amber Heard et des incidents lors de la finale de la Champions League.

L'actu en Suisse

Mission impossible version UDC

Et si on vous disait que le nouveau Mission impossible, célèbre franchise hollywoodienne, avait lieu en Suisse? Bon, faudra oublier Tom Cruise, remplacé par une bande de prépubères à accent vaudois à couper au couteau. Oubliez aussi la Blue-Ray car la qualité de l'image frôle le néant. Et on ne vous parle même pas des effets spéciaux ni du jeu d'acteur. Que reste-t-il dans ce film nous diriez-vous? Eh bien, un bon gros sentiment de malaise... et quelques éclats de rire.

La vidéo en question:

Mais de quoi parlons-nous au juste? Croyez-le ou non, de la dernière vidéo promotionnelle des Jeunes UDC Vaud, qui ne sont manifestement pas passés par des écoles de ciné. Le script est simple: l'Hélvétie (qui appelle la Suisse comme ça au 21ème siècle?) est menacée par la Grande coalition, une alliance entre le PLR, le PS, les Verts (représentés avec un uniforme rappelant furieusement les nazis, no comment) et les médias. Heureusement, les Jeunes UDC Vaud veillent sur nous. A coup de référendums et de passages dans Infrarouge, ils s'assurent que les valeurs traditionnelles de la Suisse sont bien préservées. Ouf...

Le mystère des arbres genevois

Le service d'investigation de la ville de Genève est pantois. En effet, il se trouve face à un mystère complet. Les Sherlock Holmes locaux ont beau sortir leurs plus belles loupes, mais n'arrivent pas à trouver le coupable. Meurtre? Cambriolage? Mais alors pas du tout. Grosse arnaque? Non plus. La personne que Genève recherche est coupable d'un crime bien particulier: le plantage d'arbre illégal.

Parce que ce n'est pas un ni deux, mais bien trois arbres illégaux qui sont soudainement apparus dans les parcs genevois. Le serial planteur a d'abord «ajouté» deux arbres dans le parc Alfred Bertrand, un micocoulier et un métaséquoia, deux espèces chinoises. Puis, un troisième arbre a quant à lui été planté à la rotonde du Mont Blanc. Les autorités ont placardé des affiches sur les arbres, proposant au planteur de se rendre aux autorités et lui promettant qu'il ne sera pas puni pour ses actes. Les arbres vont être déterrés puis replantés dans un lieu «approprié», donc manifestement pas dans un parc. Mais en attendant, notre serial-planteur est introuvable et les motifs restent un mystère.

L'actu à l'étranger

Le procès Johnny-Amber

Soit vous avez déjà entendu parler du procès opposant Johnny Depp à Amber Heard, soit vous vivez dans une grotte. Parce qu'il était difficile de scroller TikTok ou Instagram ces dernières semaines sans tomber une fois sur un post à ce sujet. C'est par ces deux réseaux sociaux interposés que se sont opposés les fans de Johnny et ceux d'Amber, criant à qui voulait bien l'entendre que leur poulain était innocent, et que son opposant était l'incarnation même du diable. Cette guéguerre très 2022 s'est donc achevée mercredi soir, avec un verdict en faveur de l'acteur de Pirate des Caraïbes.

Ce bon vieux Jack Sparrow a donc remporté une énième bataille, cette fois-ci non pas à bord du Hollandais Volant, mais au tribunal du comté de Fairfax, en Virginie. Les deux ex-époux, mariés de 2011 à 2016, s'accusaient mutuellement de diffamation pour des propos publiés dans la presse. Amber Heard avait notamment laissé entendre en 2018 que son ex-mari était violent. Le tribunal a finalement condamné les deux acteurs pour diffamation, mais les peines divergent. Sur les 50 millions de dollars qu'il réclamait, Johnny en touchera 15 millions. Quant à Amber, c'est pas jojo. Elle demandait 100 millions de dollars mais n'en touchera au final que 2 millions. A noter que le grand déballage de la vie privée des deux acteurs n'est peut-être pas terminé. Car après le procès pour diffamation, il est possible qu'ils s'attaquent en justice pour violence conjugale. Bis repetita en prévision?

Les incidents au Stade de France ou l'hospitalité à la française

Liberté, égalité, fraternité. Dans cette affaire, on peut dire que le deuxième terme a été respecté à la lettre. Lors de la finale de la Champions League Liverpool-Real Madrid au Stade de France samedi passé, les policiers parisiens ont traité les Anglais de la même façon que leur population. C'est-à-dire... avec des coups de matraques et des jets de spray au poivre. Les Liverpoolois ont pu expérimenter une expérience 100% authentique les plongeant un instant dans la peau d'un Gilet jaune. Et ce, même pour des supporters qui avaient un billet valable! L'hospitalité à la française, un vrai must.

Après, il faut dire que la situation était chaotique. D'après le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, pas franchement réputé pour sa sincérité, c'est 40'000 à 60'000 faux billets qui étaient en circulation. Du côté de l'UEFA, on souligne également des irrégularités, même si on doute beaucoup de ces chiffres. En tout cas, cette affaire a fait beaucoup de bruit. Les supporters de Liverpool ont dressé un parallèle avec la catastrophe d'Hillsborough de 1989, lorsqu'un mouvement de foule avait coûté la vie à 97 personnes. Et on n'a pas manqué de se moquer de la désorganisation des forces de l'ordre, alors que la France accueille la Coupe du monde de rugby en 2023, et Paris les JO l'année d'après. Bravo...

La news WTF

Un cake dans la tronche de la Joconde

On part sur une histoire improbable. Presque encore plus improbable que la vidéo des Jeunes UDC. Un jeune homme déguisé en grand-mère a attaqué la Joconde, le célébrissime tableau de Léonard de Vinci exposé au Louvre, à coup de... gâteau. Pas très efficace, d'autant que le tableau est protégé par une paroi blindée. Il a ensuite affirmé que son acte avait une visée écologiste, demandant aux artistes de «pense[r] à la terre». Les vidéos du tableau entarté et de son expulsion avec son déguisement ont ensuite fait le tour de la toile. Coup de com' réussi donc. Mais le Louvre a porté plainte.

Figurez-vous que ce n'est pas la première fois que Mona Lisa se fait agresser. En 2011, c'était un Russe qui lui jetait du thé dessus. En 2005, elle s'était fait agresser à coup de peinture rouge par une femme à Tokyo. Mais le tableau, déjà protégé par une vitre blindée, s'en était sorti indemne. Il faut remonter à 1956 pour trouver une attaque réussite, à savoir un lancer de pierre perpétré par un Bolivien lorsque la vitre n'existait pas encore. C'est quoi votre problème avec la Joconde?

