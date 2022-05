Image: Shutterstock, knowyourmeme

La variole du singe et les allergies sont dans l'actu en mèmes

Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Cette semaine, on vous parle de la nouvelle pandémie de variole du singe, et des allergies aux pollens beaucoup trop au taquet cette année.

L'actu en Suisse

Boom de rénovations de bunkers

La Suisse possède le plus grand nombre d'abris antiatomiques par habitant au monde. C'est dû à des politiques mises en place du temps de la guerre froide. Techniquement, chaque citoyen suisse aurait une place dans un abri en cas de conflit nucléaire. Alors qu'on avait à peu près oublié la menace nucléaire, Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine et de menacer d'utiliser l'arme atomique contre quiconque oserait s'opposer à la Russie. Pour le moment, ça reste de la rhétorique. Mais ça fait un peu flipper, non?

Le problème, c'est que «techniquement» ça ne rime pas forcément avec «dans la vraie vie». Dans la vraie vie, beaucoup de bunkers ont été carrément négligés depuis les années 90 et l'effondrement de l'URSS. Et vous n'êtes pas le seul à flipper à cause des menaces de Poutine. La conséquence c'est que les réparateurs de bunkers croulent sous les demandes et n'arrivent plus à suivre. La demande a bondi de 30% depuis début mars. Donc si vous n'avez pas encore réparé votre bunker, et que vous croyez à une guerre nucléaire imminente, mieux vaut descendre avec un marteau et un tournevis et vous improviser Bob le Bricoleur.

La Suisse à la rescousse des USA

Les Etats-Unis ont l'habitude de se présenter comme les sauveurs du monde, venant à la rescousse de leurs alliés en cas de pépin. Il y a quelques jours à peine, Joe Biden signait une loi offrant une aide de 40 milliards de dollars à l'Ukraine pour se défendre face à la Russie. Cette semaine pourtant, c'est le monde à l'envers. Un premier avion-cargo militaire en provenance de Suisse s'est posé à Indianapolis, dans l'Indiana, avec à son bord un total de 31 tonnes... de lait en poudre.

Ce n'est pas une blague: les Etats-Unis, première puissance mondiale, souffre d'une pénurie de lait en poudre et a fait appel à la Suisse, plus précisément à Nestlé, pour obtenir certains produits essentiels à la survie des bébés. Cette pénurie est due au Covid-19 et à la fermeture d'une des seules entreprises productrices aux Etats-Unis. Il n'y a pas à dire, les réels sauveurs du monde, c'est bien les Suisses!

L'actu à l'étranger

Bientôt une nouvelle pandémie?

Le Covid, ça semble enfin terminé! Fini les confinements, les masques, le télétravail, les tests qu'on enfonce dans le nez, les bars fermés, les ruées sur le papier toilette, les conférences de presse anxiogènes avec Alain Berset et les QR codes pour entrer en boîte de nuit. Enfin, est-ce que tout ça c'est réellement fini? Ou est-ce qu'on a juste eu quelques mois de répit avant une nouvelle pandémie: la variole du singe.

La variole du singe, késako? Alors comme le sida, c'est une maladie transmise du singe à l'homme. Ça fait des boutons dégueulasses sur le visage et ça provoque de la fièvre, des mots et tête et des douleurs musculaires. A ce qu'il paraît, ça se transmet lors d'un contact rapproché entre deux personnes, en particulier lors d'un rapport sexuel. Et le pire, c'est qu'un premier cas a été identifié dans le canton de Berne le weekend passé. Bon on vous rassure: a priori, on en guérit rapidement et sans trop de complications. Enfin, on espère...

Gros pic d'allergies au mois de mai

Atchoum! A tes souhaits! Des éternuements récurrents, le nez qui coule, les yeux qui grattent, une envie de se rouler par terre tellement que c'est relou. La saison des allergies reprend, et cette année, elle est particulièrement intense. Comme pour la possession d'un flingue, la monde se divise en deux catégories: ceux qui sont immunisés, et ceux qui sont au bout de leur vie dès qu'il y a trois pollens dans l'air. Dites-nous en commentaire de quelle catégorie vous faites partie.

Pour les gens qui se trouvent dans la deuxième catégorie, sachez que si vous avez commencé à éternuer à la mi-janvier, c'est à cause des noisetier. Si c'est à la mi-mars, c'est que c'est les boulots. Et si vous ne commencez que maintenant, c'est à cause des graminées. Et bon courage dans ce cas, car les graminées sont là jusqu'à la fin du mois d'août. Il ne vous reste plus qu'à dégainer les antihistaminique et à déménager au fin fond du Pôle Nord.

La news WTF

Règlement de comptes entre ex

Pour l'info WTF de la semaine, on fait un petit détour par la rubrique faits divers. C'est l'histoire d'un mec, comme dirait Coluche, ex-membre des jeunesses du Front national français, qui avait trouvé une reconversion plutôt surprenante: il était devenu dealer. Déjà, pour un ancien membre d'un parti qui fait de la lutte contre la délinquance, l'un de ses principaux chevaux de bataille, ça peut surprendre. Notre ex-militant d'extrême droite a fait parler de lui en septembre 2019 en tirant sur un ex-policier, devenu quant à lui cocaïnomane, qui lui devait la somme de 960 euros. L'homme, laissé pour mort, s'en est sorti de justesse, mais avec des séquelles. Ça fait quand même beaucoup d'ex dans une même histoire... Si cette news fait parler aujourd'hui, c'est que le procès du dealer ex-FN vient d'être fixé pour la mi-juin. Affaire à suivre donc, même si c'est un peu moins glamour que celui de Johnny et d'Amber...

