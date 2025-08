Cette bourde d'Apple va énerver les Suisses (sauf les Genevois)

«La Suisse doit se préparer à des étés alternants canicules et déluges»

«Sur le fond, il est même un peu inquiétant de voir qu'Apple ne valide pas manuellement de tels changements, surtout sur des noms aussi emblématiques. Plans est aussi utilisé dans les GPS, de quoi faire tourner en bourrique bon nombre de chauffeurs et de touristes.»

Il faudra cependant compter plusieurs semaines avant qu'Apple ne se rende compte de sa bourde. Et à Mac4ever de souligner:

Pas de panique! Il ne s'agit pas d'une victoire genevoise, mais d'une simple faille dans le système d'Apple. En effet, comme l'explique Mac4ever, lorsqu'un certain nombre d'utilisateurs se regroupe pour signaler une erreur – sur un groupe Facebook, par exemple –, l'entreprise américaine ne se préoccupe pas de savoir si elle risque de déclencher un scandale national. Elle modifie simplement le nom d'un lieu en fonction du nombre de retours similaires reçus. A Paris, le Boulevard Haussmann a récemment pris le nom de Boulevard Ouseman (Dembélé) suite à la victoire du PSG.

En face de Lausanne, on lit toujours lac Léman. Image: Plans

En fonction de l'agrandissement, on peut heureusement encore lire lac Léman.

«Les Vaudois et les Valaisans qui nous lisent vont certainement avoir une crise cardiaque»

Malheureusement, Apple leur a récemment donné raison. La marque à la pomme vient en effet de renommer le lac Léman en lac de Genève dans l'application «Plans», un sacrilège qui a été pointé du doigt par Mac4ever . «Scandale en Suisse» , titre très justement le média. Et d'écrire:

Lac Léman ou lac de Genève? Les Vaudois et les Valaisans choisiront évidemment la première réponse – parce que c'est la bonne. Les Genevois se tourneront quant à eux vers la seconde, aimant particulièrement nous titiller lorsqu'il s'agit de nommer le plus grand lac de Suisse.

Une bonne partie des utilisateurs romands de l'application «Plans» vont grincer des dents: le lac Léman a été renommé lac de Genève par l'entreprise américaine. On vous explique ce «scandale suisse».

