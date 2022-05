Image: jaime chirinos, knowyourmeme, shutterstock

Des dauphins suisses et des ovnis sont dans l'actu en mèmes

Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Cette semaine, on vous parle de dauphins qui nageaient il y a 20 millions d'années dans les lacs suisses et d'une croissance d'ovnis aux Etats-Unis.

L'actu en Suisse

Des dauphins dans les lacs suisses

Quand on pense dauphins, on pense à la mer, aux croisières avec ces charmants marsouins qui accompagnent le bateau ou au chocolat blanc Galak. Mais on ne pense pas forcément au lac Léman ou au lac de Neuchâtel. Eh bien, on a tort. Enfin, pour être parfaitement précis, on avait tort il y a quelques millénaires.

Figurez-vous que des paléontologues de l'Université de Zurich sont parvenus à démontrer qu'il y a avait bel et bien des dauphins dans les lacs du Plateau suisse il y a 20 millions d'années.

Les chercheurs ont prouvé leur thèse en étudiant plus de 300 fossiles issus de quatre musées suisses, en se concentrant sur l'oreille interne des animaux. Alors, on est d'accord, nous non plus on ne comprend pas comment on prouve l'existence d'animaux grâce à leur oreille interne. Mais c'est quand même badass de se dire qu'il n'y a pas toujours eu que des perches dans le lac Léman.

image: knowyourmeme

Image: shutterstock

image: knowyourmeme

Image: maitre gims

Le CF boost l'extraction de CO2

Surprise! Selon un rapport approuvé par le Conseil fédéral, la Suisse va galérer à atteindre son objectif de zéro émission nette de CO2 d'ici à 2050. Le rapport souligne que certaines émissions seront difficiles à éviter dans des industries lourdes, dans l'agriculture ainsi que dans le secteur de l'élimination des déchets. Mais, afin de quand même respecter l'engagement pris par la Suisse pour lutter contre le réchauffement climatique, le Conseil fédéral planche pour une solution: les émissions négatives.

L'idée c'est d'adopter des technologies permettant soit de capter et de stocker le CO2 qu'il y a dans l'air, soit de l'éliminer complètement. En gros ça fonctionne à peu près comme un arbre. Le souci c'est que la technologie, pour le moment, n'est pas encore assez développée pour être installée à l'échelle du pays d'ici à 2030. Et aussi que nous manquons d'infrastructures, comme des pipelines ou de sites de stockage en sous-sol, pour pouvoir faire fonctionner le système à large échelle. Ce qui nous amène à proposer une solution: au lieu de parler d'émission positive, négative ou même neutre, ne serait-il pas le moment d'avoir une politique climatique réellement ambitieuse. On dit ça, on ne dit rien...

Image: Knowyourmeme

Image: Knowyourmeme

Image: instagram

image: knowyourmeme

image: knowyourmeme

L'actu à l'étranger

La Suède et la Finlande à l'OTAN

Après la Finlande dimanche passé, c'est la Suède qui a fait savoir ce lundi qu'elle allait officiellement faire les démarches pour rejoindre l'OTAN, l'alliance militaire entre les pays occidentaux. Et c'est une conséquence directe de l'invasion de l'Ukraine par Poutine.

Il faut dire que les voisins européens de la Russie ont les jetons maintenant qu'ils ont réalisé qu'ils étaient peut-être les prochains sur la liste du Kremlin. On les comprend... En tout cas, c'est coup dur pour le dirigeant russe qui a décidé de lancer son «opération militaire spéciale» justement pour lutter contre l'influence de l'alliance. Et qui se retrouvera sûrement avec, tenez-vous bien, 1340 kilomètres de frontières territoriales de l'OTAN en plus.

Une preuve de plus, s'il en fallait, que la guerre en Ukraine est un fiasco complet pour l'agresseur russe. Par contre, Poutine a déclaré qu'il fallait s'attendre à une réponse «militaro-technique» de la part de son pays. On ne sait pas trop ce que ça veut dire mais ça ne présage rien de bon.

Image: knowyourmeme

image: autant en emporte le vent

image: knowyourmeme

Image: knowyourmeme

Un nombre croissant d'ovnis

Imaginez des experts de la sécurité se pointant au Palais fédéral pour expliquer à nos élus qu'il y a une augmentation d'objets volants non identifiés (ovnis). Eh bien, c'est ce qu'il s'est passé aux Etats-Unis. Pour la première fois depuis 50 ans, le Congrès américain s'est réuni pour parler d'ovnis avec des responsables militaires.

A cette occasion, Scott Bray, directeur adjoint du renseignement pour la Navy américaine, a affirmé qu'il y avait un nombre croissant de signalements d'ovnis par la population. Attention, on vous arrête tout de suite! Il a tempéré en disant ne pas avoir détecté quoi que ce soit permettant d'affirmer que ces phénomènes sont extraterrestres. Cette augmentation serait plutôt due aux progrès techniques ainsi qu'à la déstigmatisation des informateurs. Mais il n'a pas formellement exclu la possibilité que ce soit des vaisseaux spatiaux aliens. Bon, le plus probable reste la piste des drones espions, voire amateurs. Mais on ne sait jamais...

Image: Knowyourmeme

Image: Knowyourmeme

Image: Knowyourmeme

Image: reddit

La news WTF

Un cycliste vainqueur finit à l'hopital à cause d'un bouchon de Prosecco

Alors là, c'est vraiment pas de chance. L'histoire commençait pourtant bien. Le sprinteur-puncher érytréen Biniam Girmay a remporté une victoire historique à la dixième étape du Tour d'Italie, devenant le premier cycliste de son pays, ainsi que le premier coureur africain noir à lever les bras sur une course de trois semaines. Notre champion s'était même payé le luxe de devancer la star néerlandaise de la discipline Mathieu van der Poel. Sauf qu'en célébrant, il s'est pris dans l'oeil... le bouchon de la bouteille de Prosecco réservée au vainqueur de l'étape. En consultation avec sa formation belge Intermarché-Wanty-Gobert, il a préféré se retirer du Tour plutôt que de prendre le risque de voir sa blessure s'empirer. Parce que les examens qu'il a faits ont amené de mauvaises nouvelles. Il souffre de plusieurs lésions à l'oeil nécessitant précautions et repos. Faites gaffe la prochaine fois que vous sabrez le champagne...

La vidéo de l'accident

Vidéo: watson

Image: Knowyourmeme

Image: Knowyourmeme

Image: Knowyourmeme

Image: knowyourmeme

Vous avez d'autres mèmes actu à partager? Balancez-les dans les commentaires!

Par ici pour plus de mèmes sur l'actualité!

Découvrez Wiki WTF, notre nouveau format barré!

La vidéo de la semaine!

Vidéo: watson

On termine avec 23 situations que personne n'aimerait vivre chez soi. La VDM un peu...