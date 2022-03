reste avec nous et fais ce quiz!

Kanye West a été banni d'Instagram et personne ne s'en est rendu compte

Le rappeur cumule les bad buzz depuis l'annonce de sa séparation avec son ex-femme Kim Kardashian.

Même l'une des plus grandes stars du monde doit se plier aux règles d'Instagram. Kanye West alias «Ye» a été banni du réseau social pendant 24 heures, dans la nuit de mercredi à jeudi, pour avoir insulté le comédien et animateur Trevor Noah, rapporte NBC News. Et visiblement, personne ne s'est rendu compte de son absence.