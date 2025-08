L'avion qui avait coulé dans le lac des Quatre-Cantons localisé

«La Suisse doit se préparer à des étés alternants canicules et déluges»

Les investigations portent maintenant sur la récupération. Il s'agit d'analyser l'état de l'épave et les conditions au fond du lac. Des options pour un éventuel sauvetage pourront alors être examinées. (ats)

Le petit avion de tourisme qui a coulé fin juillet après s'être posé d'urgence sur le lac des Quatre-Cantons a été localisé à une centaine de mètres de profondeur. On ignore encore quand et comment il pourra être récupéré.

Plus de «Suisse»

Les plus lus

Un tiers des Suisses prêts à se passer d'assurance maladie

En cas de réforme du système de santé actuel, plus de 30% des Suisses sont prêts à renoncer à toute obligation de s'assurer, révèle une récente étude. Ils envisagent également de changer de caisse l'an prochain.

Un tiers des assurés en Suisse envisagent de changer de caisse-maladie pour l'an prochain. Plus frappant encore, selon un sondage du site comparatif bonus.ch, 30% se déclarent prêts à renoncer purement et simplement à l'obligation d'assurance maladie. En cause: la hausse des primes.