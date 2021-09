Ce chien, c'est un peu ce pote bourré qui gâche toutes les photos

On a tous un bon profil, une pose qui nous rend BG. Mais il y a toujours ce pote ivre qui pourrit la photo. Bah ce chien, c'est pareil.

«C'est trop une bonne soirée, on fait un selfie tous ensemble? Attends, j'ai pris mon Polaroïd, venez!» C'est souvent comme ça que ça démarre. La soirée est bien entamée, c'est l'anniversaire de Paul. Sauf que Valère ne s'est pas «fait un fond», il a juste picolé. Et sur les photos, ça se voit. Il est un peu comme ce toutou. Mais on l'aime quand même.

Ce toutou chelou (le blanc donc), c'est Hina, l'un des quatre Akita de Yoko, qui partage des photos de la vie de la petite famille sur Instagram.

Hina, …