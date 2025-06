Une plage près de Narbonne. Image: www.imago-images.de

Les Suissesses sont plus à l'aise que les Françaises en bikini

La chaleur frappe la Suisse romande, les rives du Léman et les piscines publiques sont prises d’assaut. Pourtant, pour une part importante de la population féminine, enfiler un maillot de bain n’est pas un acte anodin.

Il fait chaud, très chaud en Suisse romande. Les bords du lac sont envahis, les piscines aussi. Mais tout le monde ne vit pas la canicule avec la même insouciance. Une récente étude de la plateforme Galaxus lève un coin du paréo sur une réalité que beaucoup de femmes connaissent bien: se montrer en maillot de bain n’a rien d’évident.

Selon les résultats, «une Européenne sur trois ne se sent pas à l’aise en maillot de bain». Plus précisément, entre 30 et 35% des femmes interrogées déclarent ressentir un malaise lorsqu’elles se trouvent en tenue de bain, que ce soit à la piscine ou en vacances. Le contraste est frappant avec les hommes, dont seulement 13% disent vivre ce même inconfort. Mais surtout la différence est notable si l'on compare les hommes et les femmes:

«Les résultats du sondage révèlent de grandes différences entre hommes et femmes: une Européenne sur trois n’est pas à l’aise en maillot de bain. Côté hommes, c’est tout juste un sur cinq. En revanche, un homme sur cinq se sent très à l’aise en maillot de bain, contre une femme sur dix.» Galaxus

Si les Suissesses ne sont pas épargnées par le phénomène, elles sont toutefois plus confortables que leurs voisines françaises. A l'inverse les Autrichiennes sont celles qui déclarent être le plus à l'aise, si ce n'est dans leur corps, au moins dans leur maillot de bain.

Ce graphique sur le port du bikini est révélateur en lui-même, les Françaises sont en effet celles qui en portent le moins.

Concernant le rapport à son corps des différents groupes d'âge, il est intéressant de pointer des divergences dans les résultats par pays. S'il n'y a pas de variation majeure en Suisse quelque soit l'âge et le genre, on note que les jeunes hommes et femmes d'Autriche sont les plus à l'aise quand les jeunes Français et Françaises sont, à l'inverse, les plus complexés. Pour les hommes, on peut également voir que l'acceptation de son corps augmente avec l'âge, en Italie comme en France.

