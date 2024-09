14 mèmes d'automne sur... vous l'avez déjà deviné... le début de l'automne

Le thermomètre a chuté drastiquement. Il fait froid, il fait gris, c'est le début de l'automne. Officiellement, il commence le 22 septembre, mais déjà, on a envie d'allumer un feu de bois (une bougie si on n'a pas de cheminée) et on a envie de s'emmitouffler dans une couverture en cachemire (en laine si on est pauvre) et regarder les feuilles mortes tomber des arbres (scroller sur Instagram si on donne sur une cour intérieure sans végétation).

Bref, c'est un peu le début de la période tristounette. Alors comment vivre au mieux cette saison? Avec des mèmes évidemment.

Voici 14 mèmes qui décrivent parfaitement la saison

Image: watson

watson

imgflip/watson

Image: twitter/watson

Image: imgflip/watson

Image: imgflip/watson

imgflip/watson

Image: imgflip/watson

imgflip/watson

Image: imgur

Image: imgflip/watson

Image: imgflip/watson

Et maintenant, à vous de jouer: postez vos mèmes d'automne en commentaires!

Cet article a initialement été publié le 9 septembre 2021.

