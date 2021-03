Divertissement

télé-travail

Marre de Zoom? Il existe un outil pour pourrir vos réunions



Image: shutterstock

Marre de Zoom? Il existe un outil pour pourrir vos réunions

«Michel, on t'entend pas, t'as allumé le micro?» Rhoo ça suffit! Un Américain a inventé un truc pour fuir ces séances par écrans interposés. Merci à lui.

Qui n'a jamais prétexté un souci de connexion pour quitter comme un malpropre une séance interminable? On est d'accord. Mais il est difficile de traîner cette excuse dans le temps. Et à moins d'être passé par les cours Florent et d'avoir un jeu d'acteur qui mérite l'Oscar, il est compliqué de feindre un autre problème. Mais la solution est à portée de clic.

C'est à Sam Lavigne, un artiste et enseignant américain, qu'on doit le salut avec Zoom Escaper. Il s'agit d'une plateforme qui diffuse des sons insupportables afin de s'autosaboter et d'aller couler des jours meilleurs dans sa cuisine. GENIUS.

L'interface du truc ressemble à ça 👇 Image: capture d'écran Zoom Escaper

Pour utiliser Zoom Escaper, il faut d'abord télécharger le logiciel VB-Cable, puis utiliser la merveilleuse interface. Celle-ci propose des sons qui rendront vos collègues chèvres: un chien qui aboie, des bruits de travaux, du vent, un bébé qui s'époumone, l'écho, écho, écho...

Pour être sûr que même les moins aguerris de l'internet arrivent à faire fonctionner cette somptueuse supercherie, l'Américain a créé un tuto vidéo. Il existe huit sons différents pour varier les plaisirs. Enjoy!

Vous voulez savoir ce qu'on pense de la pandémie chez watson? 👇 Vidéo: watson

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» «Les gens qui racontent leurs rêves... on s'en fout, non?» Link zum Artikel Sexe ou rhume des foins? Le quiz sur la saison des pollens Link zum Artikel The Rock, l'influenceur food du gras et du sucre Link zum Artikel Quelle activité de confinement te correspond le mieux? Link zum Artikel