Enorme rebondissement pour les Romands de Pékin Express

Si vous n'avez pas encore vu le dernier épisode de Pékin Express, nous vous conseillons de refermer cet article très rapidement, car on va lâcher une grosse bombe.

Si vous suivez les aventures de Pékin Express, vous avez certainement été marqués par l'élimination des candidats romands la semaine passée.

En effet, après une course individuelle qui opposait le sympathique Louison à Flavie, le binôme suisse avait ouvert l'enveloppe fatale, signifiant que la course était bel et bien éliminatoire. Emotions, interviews, regrets et tout le toutim... nos petits romands se sont même confiés pour nous partager leurs sentiments de voir l'aventure continuer sans eux.

Rappelez-vous, nous leur avions même posé la question:

watson: «Même pas un petit pincement au cœur de ne pas vous voir continuer l'aventure?»



Flavie: On ne peut pas cacher qu'on a eu une grosse déception, mais c'est comme ça.



Jérémy: Non seulement on repart avec des souvenirs incroyables, mais on a aussi passé la première étape et rien que ça, on était contents.

flavie et jérémy répondant à nos questions

Les petits coquins! Ces réponses sont désormais caduques, car – roulement de tambour – les Romands ont pu réintégrer le jeu pour cette troisième étape! Ils ne sont donc pas éliminés! Mais comment se fait-ce, nous direz-vous!

Un abandon qui fait mal

C'est un jeu du sort qui en a décidé ainsi. En effet, le sémillant binôme de commerciaux, Mahdy et Manu, ont jeté l'éponge au terme de la deuxième étape. En cause, la douleur au pied de Mahdy, qui a requis des soins d'urgence. Stéphane Rotenberg (le présentateur) a donc pris la parole dès le début de la course, pour informer que Mahdy «devait subir sans tarder une opération chirurgicale en France».

Pour Mahdy et Manu, c'est la fin des courses folles. image: m6

«Vous l'imaginez, il est très frustré par la situation, mais la santé, c'est bien sûr prioritaire. Mahdy et Manu sont donc forfaits pour le reste de la compétition», a annoncé Rotenberg. Et de poursuivre:

«Comme le veut le règlement, ils vont donc être remplacés par le dernier binôme éliminé. Vous les connaissez bien, ils sont donc de retour. Voici Flavie et Jérémy» Stéphane Rotenberg

Ceux que la prod' surnomme les «P'tits Suisses» ont donc retrouvé leur place, pour le plus grand bonheur de leurs supporters! Le duo s'est dit très heureux, malgré une petite pointe de culpabilité:

«C'est un retour un peu particulier. On est à la fois super contents de revenir, mais un peu mal à l'aise quand même» Flavie

«On va tout donner pour montrer que l'on a notre place» Jérémy

C'est un énorme rebondissement pour nos compères suisses, qui n'ont évidemment pas pu piper mot dans les médias. C'est une belle leçon de morale pour nous tous: il faut toujours y croire, jusqu'au bout; tant que ce n'est pas fini, il y a encore de l'espoir!

Un diagnostic sans appel

C'est le deuxième abandon de cette saison. Après le premier épisode, ce sont les jumeaux belges qui avaient tiré leur révérence. Et la semaine passée, l'on se souvient que Mahdy avait eu de la peine à gravir le volcan, en raison de ses douleurs.

Examiné par un médecin, le diagnostic n'a pas tardé à tomber: le candidat souffrait d'une embolie. «J’avais un énorme caillot de sang dans le pied, deux artères bouchées sur trois. Il m’a interdit de continuer l’aventure», a expliqué le malheureux.

«J’ai fait une embolie sur le bas du pied. Il n'était plus irrigué en sang ce qui faisait que j'avais des fourmis dans le pied. Je ne voulais plus faire de pression sur mon pied... Je m’arrêtais toutes les cinq minutes pour relancer le sang dans la jambe» Mahdy source: télé-loisirs

Encore une course individuelle pour les Suisses

Malgré cette nouvelle qui nous a laissés pantois – et un peu confus, il faut l'avouer – nous avons tout de même tremblé, ce jeudi soir, pour les compères suisses.

Malgré leur sauvetage inopiné, ceux-ci ont fini par écoper du drapeau noir. Ils ont ainsi dû se retaper la course individuelle. Quelle guigne! Ils ont à nouveau choisi comme rivaux les éternels Ryad et Louison, décidément abonnés au seum de fin d'épisode. On ne va tout de même pas tout vous spoiler; on peut juste vous dire que, cette fois, c'est Jérémy qui s'y est collé, et qui a parcouru la ville pour remplir sa mission. Contrairement à ce qu'il avait annoncé, Ryad a laissé son gars sûr Louison faire le sale boulot.

