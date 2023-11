L'émission s'est rendue à Morgins pour le Mondial de la raclette.

Les Français sont venus goûter la raclette suisse

Après la Fête des vendanges de Neuchâtel, l'émission Quotidien s'est faufilée au Mondial de la raclette, à Morgins: «On est allé voir les meilleurs!»

Ils nous aiment bien, les soldats de l'émission de Yann Barthès. En même temps, dès qu'il faut avaler quelque chose de gras ou d'alcoolisé, on n'est jamais les derniers. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, la chronique Transpi, menée par Etienne Carbonnier, s'était glissée dans la Fête des vendanges de Neuchâtel en... se fichant doucement de nos belles traditions.

Gonflée à bloc après cette expérience bourrée de sulfites, l'émission de TMC a dépêché une équipe en Valais. Plus précisément à Morgins, où se tenaient récemment les premiers Championnats du monde de la Raclette. Le vin est toujours là, mais le fromage a, évidemment, accaparé toute la lumière. Même si le président du comité d'organisation disait aux médias que «la dégustation s'apparente à une dégustation de vin».

Au programme: dégustation officielle des meules en compétition, par un jury sérieux, concentré et silencieux. Le fromage provenait d'ailleurs des cantons de Fribourg, Vaud, Valais ou Neuchâtel mais aussi d'Italie, de Belgique, du Royaume-Uni ou... de Roumanie. Et puis, cette découverte du fameux «Roboclette» suisse, qu'Etienne hisse sans sourciller aux côtés de celle de «l'imprimerie et de l'électricité».

Mais aussi une incursion sous les tentes un poil plus festives:

Un compétiteur suisse un peu taquin: «C'est une petite télé locale... ça vaut rien!»