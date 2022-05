bild: shutterstock / watson

«Lisa peut participer aux soirées entre mecs - pas moi...»

La question de «TonesDust»:

Bonjour à tous,

Je suis une femme de 27 ans et j'ai un petit ami de 28 ans. Nous sommes ensemble depuis environ six mois et je suis très heureuse avec lui. Il a un grand cercle d'amis et parmi eux se trouve sa meilleure amie. Appelons-la Lisa. Lisa est vraiment sympa et je m'entends très bien avec elle. Je ne suis pas jalouse, même si ce qui suit peut donner l'impression du contraire: ils organisent des soirées entres mecs, ce que je comprends.

Mais Lisa est toujours présente à ces soirées - son copain fait aussi partie du cercle d'amis. Mais moi, je n'ai pas le droit d'y aller. Quand je lui en parle, il me répond toujours «oui, elle fait partie des mecs». Je ne comprends pas non plus pourquoi elle peut faire partie des «mecs» et pourquoi je suis considérée comme une copine gênante qui doit rester à la maison.

Je comprends encore moins le souci parce que je m'entends très bien avec tous ses amis. Je pourrais tout à fait comprendre s'il s'agissait de soirées vraiment uniquement entre mecs.

Ce qui me perturbe aussi, c'est le lien qu'ils ont. Bien sûr, ce n'est pas romantique, mais ils partagent tellement plus, mon copain et Lisa, que lui et moi. Elle a des décennies d'avance sur moi. Ça me déprime, car j'ai l'impression de ne pas pouvoir avoir une place dans sa vie au même titre que les autres. Je me sens vraiment mise à l'écart lorsqu'il passe ses soirées avec eux et que je sais que je n'ai pas «le droit» d'être là.

Quand je sors avec ses amis et lui, je n'ai pas l'impression que les autres ne m'aiment pas. Mais il donne l'impression que les autres ne veulent pas de femmes avec eux... Dit comme ça, ça donne vraiment l'impression que je suis folle.

Je dois peut-être préciser que je ne réclame pas toujours à être là, et qu'il est souvent en voyage avec eux, même des fois juste avec Lisa.

Dites-moi ce que vous en pensez, si vous comprenez ma position ou si vous trouvez que j'exagère.

Que feriez-vous dans cette situation?

