bild: shutterstock / watson

Témoignage watson

«Comment, en tant que mec banal, puis-je me faire remarquer des femmes?»

La question de Chris:

Comment un homme banal fait-il pour se faire remarquer par les femmes? J'ai maintenant 36 ans et j'ai lentement renoncé à chercher une partenaire. J'ai essayé diverses plateformes de rencontres, mais je n'ai reçu un like qu'une ou deux fois par an - principalement de femmes qui pesaient deux à trois fois mon poids. Je dirais que je ne suis pas méchant. Je deviens lentement chauve à cause de facteurs héréditaires.

J'ai eu deux ou trois relations, mais je ne me suis jamais senti aimé pour qui je suis. Maintenant, je suis à un âge où j'aimerais vraiment fonder une famille. Mais je n'ai jamais vraiment pu m'exprimer sexuellement. Malheureusement, je travaille dans une industrie masculine. Et sortir n'est pas vraiment ma tasse de thé, parce que la plupart du temps, je me dégonfle, tout simplement, parce que je dois y aller seul.

Je deviens lentement une épave sociale et je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Avez-vous un conseil?

Que feriez-vous dans cette situation?

Avez-vous des conseils ou pouvez-vous partager votre propre expérience? La colonne des commentaires vous est ouverte!

Avez-vous vous-même une question dont vous aimeriez discuter avec les watsoniens?

Vous pouvez la poser ici!

N'hésitez pas à écrire en détail ce qui vous préoccupe – vous avez 2500 caractères à votre disposition.

Ma question à la communauté: Mon nom d'utilisateur: Ma question:

Les questions sont publiées dans l'ordre dans lequel elles ont été posées. Cela peut parfois prendre un peu de temps, alors soyez patient! Merci beaucoup!

Et sans transition...

Les clients partagent leur pire commande McDo sur Instagram 1 / 31 Les clients partagent leur pire commande McDo sur Instagram source: instagram / instagram