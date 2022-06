bild: shutterstock / watson

Témoignage watson

«Un an après notre rupture, elle a un nouveau mec et je me sens mal»

Question de M. Incognito:

Chère communauté,

Elle (26 ans) et moi (29 ans) avons eu une relation à distance (on s'est rencontré grâce à des connaissances). La relation n'a malheureusement duré que 6 mois + 4 mois d'écritures/appels quotidiens avant de se voir pour la première fois et de se mettre ensemble.

C'était en 2020. Tout s'est bien passé au début et quand nous étions ensemble, c'était tout simplement parfait.

Nous étions sur la même longueur d'onde, pas de disputes et le sexe était génial. Mais les deux derniers mois de la relation ont été très durs car nous ne pouvions pas nous voir du tout à cause du covid et elle était assez déprimée. Elle est tombée en dépression (pas de travail, pandémie, problèmes de santé).

Après ça, elle a rompu avec moi parce qu'elle sentait qu'elle devait d'abord s'occuper d'elle-même et elle se disait que ce n'était pas juste pour moi de continuer comme ça.

J'ai toujours essayé de l'encourager à persévérer, en lui disant que tout ira bien, qu'il faut juste de la patience - malheureusement sans succès. Comme les deux derniers mois ont été assez difficiles, j'ai été soulagée après la rupture car la période n'était pas facile pour moi non plus à l'époque. Cela vous tire vers le bas lorsque vous êtes quotidiennement confronté à des pensées négatives.

J'étais moi-même assez déprimé et apathique pendant un an, mais en fait je n'avais pas explicitement pensé à vouloir qu'elle revienne, mais je ne me sentais toujours pas bien.

Après notre rupture, nous sommes restés en contact. Surtout juste après la rupture. Bien sûr, ce n'était pas aussi intense qu'à l'époque.

Puis il y a quelques jours, j'ai appris qu'elle avait un nouveau mec, aïe!

Ça a fait mal... la rupture a eu lieu il y a plus d'un an, alors bien sûr, c'est légitime qu'elle ait un nouveau partenaire. Mais depuis que je l'ai découvert, je me sens vraiment mal - une guerre dans ma tête, pour ainsi dire, des pensées qui surgissent que je n'avais pas avant et que je ne peux pas repousser.

Maintenant, avec le recul, je me demande si c'était une erreur, car je suis convaincu que s'il n'y avait pas eu le Covid, ça aurait fonctionné. Ma question est : est-ce normal ? Comment puis-je m'aider dans cette situation? Je ne prendrai pas de décisions impulsives et je ne la contacterai pas, ne vous inquiétez pas. :) Merci d'avance!

