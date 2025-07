Vidéo: watson

Ils ont détrôné BTS… mais ils n’existent pas

La chanson la plus streamée sur Spotify aux États-Unis en ce moment est signée par un boys band de K-pop. Sauf que, surprise, ce groupe n’existe pas. Comment est-ce possible? On vous explique ce phénomène improbable.

Plus de «Divertissement»

Personne n’est intouchable sur Spotify. Pas même BTS, historiquement le groupe de K-pop le plus streamé de la plateforme, qui vient de se faire détrôner. Les nouveaux rois des tops s’appellent les Saja Boys. Et ils viennent de battre des records.

Mais accrochez-vous: ils ne sont même pas réels. S’ils ne sont pas générés par l’intelligence artificielle, les Saja Boys ne sont pas un vrai groupe. Ce sont des personnages entièrement fictifs, tout droit sortis du film d’animation K-pop Demon Hunters, dispo sur Netflix depuis le 20 juin 2025.

Mais malgré cela, leur chanson Your Idol vient de pulvériser les compteurs de stream. Le tube est devenu tellement viral que Netflix envisage sérieusement de le soumettre aux prochaines cérémonies musicales, comme s’il s’agissait d’un hit interprété par un vrai groupe.

Cela dit, rendons à César ce qui appartient à César: de vrais artistes se cachent derrière ce succès. La chanson Your Idol est signée par Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, sans oublier les voix du casting du film, évidemment.

Ce phénomène en dit long sur la force du storytelling dans l’univers de la K-pop. Est-ce finalement si différent des groupes de K-pop en chair et en os, eux aussi portés par des récits millimétrés et des univers construits de toutes pièces? On vous laisse juge.



Découvrez qui se cache derrière le tube numéro 1 de Spotify US👇