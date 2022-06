bild: shutterstock / watson

Témoignage watson

«Mon copain a écrit à quelqu'un d'autre quand ça n'allait pas entre nous»

Question de Cécile:

Est-ce que j'exagère? Mon copain et moi sommes ensemble depuis bientôt deux ans. Au cours des six derniers mois, les choses n'allaient pas très bien entre nous - je réagissais de manière excessive à tout. Jusqu'à ce qu'il y ait un coup de théâtre et qu'il soit presque parti. J'ai alors cherché de l'aide et j'ai reçu un diagnostic de burnout ou de dépression. Depuis, les choses vont beaucoup mieux et notre relation va très bien.

Malheureusement, pendant la période où les choses n'allaient pas bien, mon copain a rencontré quelqu'un au fitness (c'est là aussi que nous nous sommes rencontrés). Ça s'est passé alors que je n'y allais plus pendant quelques semaines.

Avec cette fille, ils se sont envoyés des messages pendant des semaines, parfois quotidiennement et durant des heures. Même depuis que les choses vont de nouveau très bien entre nous ces dernières semaines, il a continué à lui écrire souvent. Selon ses dires, ce n'était qu'une amie, rien de plus.

Est-ce que ça se fait? À peine j'ai le dos tourné qu'il peut dégainer son téléphone?

Ils ne se parlent aujourd'hui presque plus. Lorsque je lui ai demandé pourquoi, elle m'a d'abord répondu qu'elle ne voulait pas s'interposer. Et qu'il avait également coupé les ponts avec elle à cause de moi.

Je suppose aussi qu'elle n'était pas au courant qu'il était en couple (car je n'allais plus au fitness). Il se demande pourquoi je me fais constamment du souci, puisqu'il est toujours avec moi (malgré ma jalousie, etc.). J'ai quand même un sentiment de malaise. Est-ce lié à ma dépression? Comment gérez-vous ce genre de situation? Jalousie, peur de le perdre, besoin de contrôle? (Oui, je suis suivie par un psychologue - je n'ai pas besoin de ce conseil).

Que feriez-vous dans cette situation?

Avez-vous des conseils à partager? La colonne des commentaires vous attend!

