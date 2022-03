bild: shutterstock / watson

témoignage

«Je crois que mon mec va régulièrement au bordel à midi...»

Ici, vous pouvez demander conseil à la communauté watson, qui vous répondra dans les commentaires. Si vous avez un conseil à donner à la question du jour, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires.

La question de «Tati»:

Chère communauté,

J'ai besoin de vos lumières! Je suis en couple avec un homme depuis un peu plus de trois ans. Appelons-le Marc. Marc et moi ne vivons pas ensemble, mais nous nous voyons trois ou quatre fois par semaine. Le plus souvent le soir. Bien que nous travaillions tous les deux dans la même ville, il ne veut jamais déjeuner avec moi. Il est toujours très occupé et a beaucoup de rendez-vous avec des clients à midi. Je ne me suis pas posé de questions.

Il y a quelques jours, alors qu'il était à l'étranger, il m'a demandé d'aller chercher son courrier et de payer sa facture de carte de crédit, sinon il ne pourrait plus utiliser sa carte. Je suis donc allée chez lui, j'ai ouvert la facture et je l'ai parcourue rapidement - honnêtement, je ne pensais à rien de spécial, j'ai juste parcouru la facture. Et là, un nom et un montant m'ont directement sauté aux yeux, car il était listé tous les quelques jours. Marc payait trois ou quatre fois par semaine, à midi, un montant de 300 francs. Cela me semblait énorme pour un repas de midi. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre... L'endroit où il payait l'argent ne s'appelait évidemment pas «Puff69XXX», mais après une brève recherche, il était assez évident de savoir ce que Marc faisait à midi. Et que probablement, il le faisait encore.

C'est arrivé récemment et je lui ai dit que j'avais besoin d'une petite pause pour réfléchir à certaines choses. Il ne sait pas que je sais ce qu'il fait - probablement depuis des années. Je vais sans doute me séparer de lui. Mais pour l'instant, j'essaie d'être rationnelle. D'une certaine manière, ça ne me rend pas vraiment triste, mais je suis choquée de découvrir que le type avec qui je suis depuis des années va dans un bordel à midi. Et qu'il vienne chez moi le soir. Je ne sais pas du tout comment aborder la question. Dois-je simplement rompre sous un autre prétexte? Voir ça avec une thérapeute de couple? Ce n'est pas «juste aller au bordel», il a manifestement développé une dépendance. Et pas une très bonne...

Que feriez-vous? Je suis simplement intéressée par d'autres points de vue sur le sujet. Je n'ai pas encore pu en parler avec mes amis. Je n'arrive toujours pas à y croire...

Que feriez-vous dans cette situation?

La colonne des commentaires est ouverte!

