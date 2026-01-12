en partie ensoleillé
Etats-Unis

Le pire et le meilleur des looks aux Golden Globes 2026

Le pire et le meilleur des looks aux Golden Globes
Les stars ont tout donné sur le tapis rouge des Golden Globes.

Le pire et le meilleur des looks aux Golden Globes

On a vu beaucoup de froufrous, des doigts et un peu trop de transparence sur le tapis rouge des Golden Globes 2026. Préparez vos mirettes, ça va piquer.
12.01.2026, 11:5312.01.2026, 12:02
Joanna Oulevay
Joanna Oulevay

Les Golden Globes, ce sont des trophées américains qui viennent couronner les plus beaux résultats (et l'argent engrangé) dans le cinéma et la télévision. A cette occasion, les stars sortent leurs froufrous les plus froufrouteux, pour en jeter dans la lucarne des photographes. Ces dames sortent leurs talons les plus majestueux et prient pour ne pas se casser la figure sur le tapis rouge, tandis que ces messieurs sortent tous les même costards Saint Laurent.

Voici les grands gagnants des Golden Globes

Même si tout le monde mérite un «A» pour efforts acceptables, il faut admettre que la plupart des stars ont fini par ressembler à des figures de cire de chez Madame Tussauds qui fondent sous les projecteurs. Cette année, de nombreuses actrices ont choisi la transparence, donnant lieu à des pièces ajourées et pas toujours logiques.

Allez, c'est parti pour un tour du pire des meilleurs des looks aux Golden Globes 2026.

Selena Gomez et Miley Cyrus

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 11: (L-R) Selena Gomez and Miley Cyrus attend the 83rd Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by ...
Image: CBS

Vous ne nous ferez pas croire que ces deux personnes ne sont pas de cire. Selena Gomez a sorti ses plus jolies plumes d'autruche, quand Miley Cyrus... bon, elle a un joli collier, quoi. Tout le monde a adoré la nouvelle coupe courte de l'ex-star des Sorciers de Waverly Place (oui, on a des références ici).

Kylie Jenner et son chéri

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 11: (L-R) Kylie Jenner and Timothée Chalamet attend the 83rd Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Pho ...
Image: CBS

Tout comme lors des Critics Choice Awards, Timothée Chalamet et Kylie Jenner avaient toutes les peines du monde à ne pas coller leurs lèvres de façon permanente. On les comprend, il ne se voient que lors de cérémonies de prix. Pour l'occasion, Kylie avait sorti les mêmes ficelles dorées que Tatie Agatha avec sa robe Zara à Noël, et une queue de cheval avec des extensions XXL. So original.

AaAahhh, l'AmoOOur...👇

Timothée Chalamet fait taire les mauvaises langues

Il faut dire que la fondatrice de l'empire Kylie Cosmetics a peut-être une garde-robe un peu à l'étroit. Qui sait, elle n'avait peut-être «rien à se mettre» ce matin-là!

(EDITOR&#039;S NOTE: Image contains profanity.) Odessa A&#039;zion, Kylie Jenner, Timothée Chalamet at the 83rd Annual Golden Globes held at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, Ca ...
Puisqu'on vous dit que la classe, ça ne s'achète pas. Image: Penske Media

Ariana Grande

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 11: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Ariana Grande attends the 83rd annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Phot ...
Attention, ça penche, Ariana!Getty Images North America

La chanteuse se la joue Madame de Pompadour en mode veuve noire.

Chase Infiniti

Teyana Taylor at the 83rd Annual Golden Globes held at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Rich Polk/2026GG/Penske Media via Getty Images)
Getty Images North America

Clairement une robe dans la catégorie: «Madame, vous devriez porter plainte contre votre styliste». Une coupe architecturale avec deux styles en duplex, sans pilier porteur. Il va falloir revoir les fondations.

Teyana Taylor

Teyana Taylor at the 83rd Annual Golden Globes held at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Rich Polk/2026GG/Penske Media via Getty Images)
Image: Penske Media

Teyana Taylor, c'était la queen des Golden Globes, on ne veut rien savoir. L'actrice, qui a remporté le prix du «meilleur second rôle féminin», a fait sensation avec une robe «oseyyyy». Tout est à découvrir de dos. On pose ça là.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 11: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Teyana Taylor attends the 83rd annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Phot ...
Image: The Hollywood Reporter

Parker Posey

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 11: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Parker Posey attends the 83rd annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo ...
Getty Images North America

Parfois, il faut juste savoir dire non. Non, pas aujourd'hui, ce n'est pas mon jour. Sinon, vous allez porter la poisse esthétique à toute personne qui aura le malheur de croiser votre route.

Haley Kalil

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 11: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Haley Kalil attends the 83rd annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo ...
Getty Images North America

Belle, puis Maléfique...en vrai, les gens ont vraiment débarqué en mode cosplay.

Sinon, durant la soirée...

DiCaprio en prend plein la face

Jennifer Lawrence

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 11: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Jennifer Lawrence attends the 83rd annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. ( ...
Getty Images North America

Jennifer Lawrence nous a offert de la peau dans sa robe Givenchy confectionnée dans un tissu transparent ultra-fin. Des p'tits trous et des motifs floraux roses qui ne la mettent pas vraiment en valeur, mais comme on dit chez nous, c'est pas l'emballage qui compte, c'est le rendement du produit.

Jennifer Lopez

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 11: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Jennifer Lopez attends the 83rd annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Pho ...
WireImage

La chanteuse s'est levée et a choisi la violence. Meringue et damnation.

Ginnifer Goodwin

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 11: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Ginnifer Goodwin attends the 83rd annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (P ...
Getty Images North America

Mais... Madame. Pourquoi? Au nom du bon goût et de la théorie du layering, pourquoi? Parfois, il ne faut sauter sur une pièce juste parce qu'elle est siglée Armani.

Brittany Snow

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 11: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Brittany Snow attends the 83rd annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Phot ...
Image: The Hollywood Reporter

Nous aussi, on aurait mal au dos si l'on devait supporter le poids d'une telle décision esthétique. La couleur de la robe, virginale, n'a rien de malaisant. C'est plutôt le manque de forme ou de but dans la vie de ce tissu qui tombe comme un paquet de frites, qui nous questionne. SI on regarde de loin, on croit voir un aspirateur Dyson.

Chris Perfetti

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 11: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Chris Perfetti attends the 83rd annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Pho ...
Getty Images North America

La boutonnière en forme de fleur ne change rien à cette «smoking» catastrophe. Comme quoi, dire les choses avec des fleurs n'adoucit pas les angles.

Snoop Dogg

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 11: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Snoop Dogg attends the 83rd annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo b ...
Getty Images North America

Le rappeur s'en sort bien. Coupe moderne, des boutons hasardeux par millions, mais un rizz indéboulonnable.

Les mégots de joints de Snoop Dogg se vendent à prix d'or

Jenna Ortega

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 11: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Jenna Ortega attends the 83rd Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo ...
WireImage

Jenna Ortega se parodie elle-même, et on ne peut rien dire contre cela. En vrai, la robe est stylée, la dame est stylée. Sans casser des briques, elle passe le test.

Pamela Anderson

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 11: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Pamela Anderson attends the 83rd annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Ph ...
Getty Images North America

Les gens qui disent qu'on dirait que Pammy a rejoint le culte de Jared Leto, c'est pas gentil. Son look est sobre, frais, coupé de berzingue, mais vous ne comprenez rien à la mode, c'est ça qui est frais. Arrêtez avec la haine forcée sur Pamela Anderson, c'est notre queen numéro 2 <3.

Jared Leto, ce gourou qui organise des retraites spirituelles à 6700 francs

Walton Goggins

Walton Goggins at the 83rd Annual Golden Globes held at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Gilbert Flores/2026GG/Penske Media via Getty Images)
Image: Penske Media

Ce doré est vreument trèèès doré, nan? Mais on pardonne à Walton Goggins, qui repart avec l'or de sa chemise et sans prix, bien qu'il ait été nommé dans la catégorie «meilleur acteur dans un second rôle» pour The White Lotus.

Le fight le plus adorable de la Toile

Vidéo: watson

partager sur Facebook
