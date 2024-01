Vidéo: watson

C'est quoi ce gadget qui veut remplacer nos smartphones?

Les humains passent en moyenne 6 heures et 37 minutes du temps où ils sont éveillés devant un écran. Vous trouvez que c’est beaucoup? Et bien une société californienne veut répondre (avec style) aux souhaits de toutes les mamans qui nous disaient qu’on passait trop de temps devant l’écran et qu’on devait aller jouer dehors. Alors suivez le guide, on vous dit tout sur ce gadget qui veut remplacer votre smartphone.

Un pin’s ChatGPT sous stéroïdes

Commençons par le commencement: Humane (s’écrit aussi Hu.ma.ne) est une start-up fondée par deux anciens d'Apple, qui ont levé des millions de dollars auprès d'investisseurs prestigieux comme Microsoft, Qualcomm, Volvo ou encore OpenAI (Créateur de chatGPT). Et leur objectif est clair: créer une interface d’intelligence artificielle plus proche, plus naturelle, plus humaine et connectée pour nous assister sans écran au quotidien. Comment, me direz-vous? Et bien avec leur premier produit: l'AI Pin, un badge connecté qui intègre ChatGPT. Les premières livraisons sont d’ores et déjà prévues pour mars aux USA.

Ce petit carré est un concentré de technologies et d'intelligence artificielle.

L’AI Pin se présente comme un mini smartphone carré sans écran (qu’on pourrait confondre avec un Samsung Galaxy Flip fermé), qui se fixe à un vêtement grâce à un clip aimanté, qui fait aussi office de batterie. Il dispose d'une caméra de 13 mégapixels, d'un projecteur laser, d'un haut-parleur, d'un double microphone et d'une petite zone tactile. Il est également bardé de capteurs comme un accéléromètre, une lumière ambiante, un gyroscope, un magnétomètre (détection de métal) ainsi qu’un GPS.

L’interaction avec le dispositif se passe de trois manières différentes:



Premièrement, grâce à l'intelligence artificielle, il est capable de répondre à vos questions, d’écrire des messages pour vous, d’en résumer le contenu, de gérer votre musique ou encore de servir de traducteur dans de nombreuses langues. Il peut même identifier pour vous des aliments grâce à sa caméra et vous donner les informations nutritionnelles.



Deuxièmement, par gestuelle via la projection laser. On place la main devant l'appareil, qui peut projeter des informations de base, comme l'heure ou la musique en cours.



Et troisièmement, grâce à sa zone tactile, on peut par exemple prendre des photos ou vidéos avec des tap à un ou deux doigts.

L’AI Pin utilise un système d'exploitation maison appelé Cosmos, qui devrait s’adapter automatiquement à vos besoins. Par exemple, si vous êtes dans un restaurant, il peut vous suggérer le plat du jour, vous donner la note de l’établissement ou vous traduire le menu. Et si vous êtes dans un musée, il peut vous donner des informations sur les œuvres exposées ou vous faire un quiz. De même si vous êtes dans un taxi, il peut vous indiquer le trajet, le prix ou la durée du voyage.

La projection par laser de l'AI Pin sur la paume de la main.

Une alternative plus intrigante que convaincante?

Depuis son annonce, l’AI Pin fait le buzz: il intrigue autant qu'il fascine. Et à première vue, il représente un futur idéal où notre lien à la technologie n’est plus entravé par des interfaces rigides, puisqu’il s’adapte à nous, fainéants êtres humains. Mais sera-t-il pour autant un argument pour nous faire jeter nos iPhones 16 Pro Max et autres Samsung Galaxiesqueries?

Naomi Campbell avait fait sensation à la fashion week de Paris en arborant fièrement l'AI Pin.

Rien n’est moins sûr. Regardons pourquoi de plus près: d'abord, parce qu'il n'est pas donné. Il coûte 699 dollars américains, auxquels il faut encore ajouter un abonnement à 24 dollars par mois. Cet abonnement comprend un numéro de téléphone, un stockage dans le cloud de Humane et la possibilité de faire des requêtes illimitées à l'IA.

Et ensuite parce que les applications de notre quotidien n’y seront purement et simplement pas présentes. Lui dicter un message, d’accord, mais s' il ne peut pas l’envoyer sur WhatsApp ou Telegram, à quoi bon? Et comment impressionner votre entourage avec la photo du magnifique coucher de soleil pris lors de votre voyage grâce à un double tap si vous ne pouvez pas le poster sur Instagram? Et quid du contrôle de la musique grâce à l’affichage laser sur la paume de votre main sans la présence de Spotify ou Apple Music? Et enfin, argument vexant pour nous, Européens, il n’est pour l’instant disponible que pour les États-Unis en précommandes, qui ont débuté le 16 novembre.

On a hâte de voir comment il sera accueilli par le grand public aux États-Unis en mars prochain. Seront-ils séduits par son originalité ou méfiants face à ce développement de l’intelligence artificielle? C’est en tout cas un pari audacieux fait par Humane, mais il n'est pas sûr qu'il soit gagnant.

Et vous, qu’en pensez-vous? L’AI Pin sera-t-il suffisamment convaincant pour nous détourner du doom scrolling sur nos rectangles préférés?