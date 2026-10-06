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Un chien a fait plier cette candidate de L'amour est dans le pré

Le petit Lucky a eu un rôle majeur dans le dernier épisode de «L'amour est dans le pré».
Le petit Lucky a eu un rôle majeur dans le dernier épisode de «L'amour est dans le pré». image: captures

Un chien a fait plier cette candidate de «L'amour est dans le pré»

Joanna Oulevay
Joanna Oulevay
Coup de théâtre lors du dernier épisode de «L'amour est dans le pré». Maëva n'a pas donné suite à son aventure, et a décidé de quitter la ferme du céréalier normand Fabien. En cause? Un petit être innocent, qui semble avoir pris un peu trop de place au goût de l'agriculteur.
06.10.2026, 17:0306.10.2026, 17:03

En amour, tout est fragile. Mais dans L'amour est dans le pré, tout ce qu'on pourrait trouver relou dans la vraie vie est amplifié; les candidats doivent en effet se décider entre deux prétendants ou prétendantes, et des détails peuvent rapidement prendre un poids significatif. Des couverts mal rangés. Un rire trop gras ou trop timide. Une façon de parler, ou une façon de montrer son affection.

«L'amour est dans le pré» va booster ses speed-datings
«L'amour est dans le pré» va booster ses speed-datings

Dans l'épisode diffusé ce lundi 5 octobre, c'est un élément (très poilu) qui a fait la différence, bien malgré lui. Maëva, la soupirante de Fabien, a malheureusement dû s'incliner face à sa rivale, Charlotte, et a pris une décision radicale: quitter la ferme. La raison de ce départ précoce? Son petit teckel, du nom de Lucky. Un petit être qui, selon l'agriculteur, prend beaucoup, beaucoup trop de place dans la vie de Maëva.

C'était aussi l'avis des internautes...

Il faut dire que cette dernière ne se déplace jamais sans sa petite saucisse dans les bras, et n'hésite pas parfois à s'isoler pour lui dédier du temps. Une complicité qui a fini par agacer le Normand, qui a multiplié les remarques un peu salées sur le canidé. Notamment:

«Tu kiffes ton chien et tout, mais tu es gaga quand même! Du coup, c’est vrai que les moments où tu t’écartes pour t’en occuper, ce sont des moments où j’ai davantage d’échanges avec Charlotte.»

Le cadre est posé.

Il faut dire que Maëva était brandée «doggy» de pied en cap...

Il nous faut un petit zoom...

Image

Des mots qui ont eu pour conséquence de faire douter la très sensible maîtresse de Lucky. La situation entre les deux potentiels tourtereaux ne s'est pas arrangée lors d'une sortie au bar, durant laquelle Maëva a cuisiné le céréalier de 27 ans sur ses sentiments, le poussant à dire ce qu'il ressentait. Celui-ci ne s'est pas fait prier. Il a même enfoncé le clou en ce qui concernait «l'envahissante» boule de poils:

«Par rapport à ton chien, c’est très compliqué»
Fabien

La réaction de Maëva face caméra ne s'est pas fait attendre. La semaine passée, la jeune femme s'était dit «peinée» par les tensions générées par son fidèle compagnon. Mais cette fois, son opinion était tranchée:

«Comme je le disais, c’est soit on me prend avec mon chien, soit pas»

La jeune femme s'est alors demandé si l'agriculteur et elle étaient vraiment destinés à être ensemble. «Lui, il cherche aussi l’amour, mais il faut que je sache aussi s’il me correspond réellement».

«On s'arrête là»: gros clash dans L'amour est dans pré
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La séquence s'est terminée sur l'annonce du départ irrémédiable de la maîtresse de Lucky. Celle-ci a notamment expliqué à Fabien avoir peur de s’essouffler, et de se retrouver à devoir constamment convaincre son compagnon de sa valeur:

«J’ai trop vécu ça. Je n’ai pas envie de me battre à chaque fois. Je ne vois pas d’évolution. Je pense qu’avec Charlotte, c’est plus fluide entre vous. Je préfère que tu te consacres à Charlotte, que tu voies où ça peut mener.»

Une décision qui a «soulagé» l'agriculteur, qui admet avoir été «davantage obnubilé par Charlotte que Maëva».

La réaction des twittos

Sur les réseaux, les réactions n'ont pas tardé, chacun y allant de sa petite opinion. Une chose est certaine, la team Maëva et la team Fabien sont irréconciliables.

Certains ont imaginé l'agacement de Fabien face à la petite créature de Maëva.

«Ils» ont quitté Fabien

«Décision collective et participative»
vu sur x

Fabien se réjouissait-il d'être enfin seul avec son élue?

Fabien a-t-il été franc?

En réponse:

«C’est absolument ça. Au début, je peux comprendre que ça l’ait agacé, mais là, il ne parle du chien que de façon négative. C’est pas cool»
vu sur x
«Pov' Lucky, c'est trop injuste»
vu sur x
«lol, vous me faites rire de dire que c’est de sa faute à lui!!! Dès le début, Maeva a mis en avant son chien plus qu’elle!!! Il a été plutôt patient»
vu sur x
«Allez, faut qu’il la laisse avec son morpion et qu’il choisisse l’autre»
vu sur x

Reste à voir si le duo Fabien-Charlotte mènera à l'idylle promise.

Plus de teckels? Les voici:

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Parmelin dans tous ses états!
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Parmelin dans tous ses états!

Guy Parmelin porte une casquette portant l'inscription Switzerland great since 1291, le mercredi 29 juillet 2026 à Neudorf.
source: keystone / peter schneider
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- Naomi Campbell a fait un truc très incongru (pour une diva)
Video: watson
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