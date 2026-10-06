Un chien a fait plier cette candidate de «L'amour est dans le pré»
En amour, tout est fragile. Mais dans L'amour est dans le pré, tout ce qu'on pourrait trouver relou dans la vraie vie est amplifié; les candidats doivent en effet se décider entre deux prétendants ou prétendantes, et des détails peuvent rapidement prendre un poids significatif. Des couverts mal rangés. Un rire trop gras ou trop timide. Une façon de parler, ou une façon de montrer son affection.
Dans l'épisode diffusé ce lundi 5 octobre, c'est un élément (très poilu) qui a fait la différence, bien malgré lui. Maëva, la soupirante de Fabien, a malheureusement dû s'incliner face à sa rivale, Charlotte, et a pris une décision radicale: quitter la ferme. La raison de ce départ précoce? Son petit teckel, du nom de Lucky. Un petit être qui, selon l'agriculteur, prend beaucoup, beaucoup trop de place dans la vie de Maëva.
C'était aussi l'avis des internautes...
C'est un chien ou un sac à main pour le trimbaler partout ou elle va ? #ADP #ADP2026 #ADP26 https://t.co/R5Bny8TY9f— NEWS REACT (@NewsReactLive) September 21, 2026
Il faut dire que cette dernière ne se déplace jamais sans sa petite saucisse dans les bras, et n'hésite pas parfois à s'isoler pour lui dédier du temps. Une complicité qui a fini par agacer le Normand, qui a multiplié les remarques un peu salées sur le canidé. Notamment:
Le cadre est posé.
Il faut dire que Maëva était brandée «doggy» de pied en cap...
J’avais pas vu les pantoufles 😂😂😂 #adp26 #adp #adp2026 https://t.co/aGfTf6rYB9— Saul.K84 (@SaulK84) October 5, 2026
Il nous faut un petit zoom...
Des mots qui ont eu pour conséquence de faire douter la très sensible maîtresse de Lucky. La situation entre les deux potentiels tourtereaux ne s'est pas arrangée lors d'une sortie au bar, durant laquelle Maëva a cuisiné le céréalier de 27 ans sur ses sentiments, le poussant à dire ce qu'il ressentait. Celui-ci ne s'est pas fait prier. Il a même enfoncé le clou en ce qui concernait «l'envahissante» boule de poils:
Fabien discute avec Charlotte #ADP #adp2026 https://t.co/g8xmdTZx4v— FabiShow (@fabien_fichaux) October 5, 2026
La réaction de Maëva face caméra ne s'est pas fait attendre. La semaine passée, la jeune femme s'était dit «peinée» par les tensions générées par son fidèle compagnon. Mais cette fois, son opinion était tranchée:
La jeune femme s'est alors demandé si l'agriculteur et elle étaient vraiment destinés à être ensemble. «Lui, il cherche aussi l’amour, mais il faut que je sache aussi s’il me correspond réellement».
La séquence s'est terminée sur l'annonce du départ irrémédiable de la maîtresse de Lucky. Celle-ci a notamment expliqué à Fabien avoir peur de s’essouffler, et de se retrouver à devoir constamment convaincre son compagnon de sa valeur:
Une décision qui a «soulagé» l'agriculteur, qui admet avoir été «davantage obnubilé par Charlotte que Maëva».
La réaction des twittos
Sur les réseaux, les réactions n'ont pas tardé, chacun y allant de sa petite opinion. Une chose est certaine, la team Maëva et la team Fabien sont irréconciliables.
Certains ont imaginé l'agacement de Fabien face à la petite créature de Maëva.
Fabien va lui envoyer la note de nettoyage de la moquette avant de partir. #ADP #ADP26 #ADP2026 https://t.co/6x8rEUBOnX— NEWS REACT (@NewsReactLive) October 5, 2026
«Ils» ont quitté Fabien
" nous avons pris la décision de quitter Fabien " #adp #adp2026 https://t.co/uLUNbOfZay— E-Bernatus LeHorsain (@CowTent1) October 5, 2026
En fait, tout ceux qui n’ont pas été seul avec un chien, l’ont élevé, ont passé des moments, créé de souvenirs, ne peuvent pas comprendre ce que ressens Maeva ! Total soutien à elle ! Il ne te mérite pas point ! #adp2026— Melle Pope (@Ax_Elle9) October 5, 2026
Fabien se réjouissait-il d'être enfin seul avec son élue?
Je suis certaine que Fabien et Charlotte se sont rapprochés hors caméra, ils étaient quand même très pressés qu’elle se barre et direct il lui dit qu’il va la pecho dans la paille ! 😂 Très entreprenant pour le petit timide qu’il fait mine d’être 🤣 #adp2026 #adp26 https://t.co/Uh5JXc8Gpa— - blondie (@DorianeCsn) October 5, 2026
Fabien a-t-il été franc?
C'est lui qui se sert du chien comme prétexte. Qu'il exprime avant tout qu'il a une préférence pour l'autre prétendante. Cela n'a aucun rapport avec Lucky. #ADP #ADP2026 #ADP26 https://t.co/qUXzePjFb6— NEWS REACT (@NewsReactLive) October 5, 2026
En réponse:
Maëva a raison de partir, elle a l’air de vouloir travailler sur elle et d'essayer de construire de quelque chose avec un autre. #adp26 #adp2026 #adp https://t.co/RPlAmuZAfp— lunijean (@bahvoyonsdonc) October 5, 2026
Reste à voir si le duo Fabien-Charlotte mènera à l'idylle promise.